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    • № 11, ноябрь 2018

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    Бюджет Беларуси 2019 года планируется с большей социальной направленностью

    27 ноября 2018, 8:26

    Бюджет Беларуси следующего года получит большую социальную направленность по сравнению с 2018 годом. Об этом после совещания у Президента, где обсуждались плановые и прогнозные документы на 2019 год, рассказал журналистам министр финансов Максим Ермолович.

    "Усилится социальная направленность бюджета. Все расходы, связанные именно с социальной составляющей (образование, здравоохранение, социальная политика), растут в реальном выражении более чем на 5%, в номинальном - 11-12% по сравнению с исполнением бюджета текущего года", - сообщил министр финансов.

    По его словам, предполагается и дальнейшее поэтапное увеличение заработной платы в бюджетном секторе. "То есть мы уже в четвертом квартале текущего года планируем выйти на соотношение между средней заработной платой в бюджетном секторе и средней заработной платой по экономике в 80%. И планируем сохранить этот уровень в течение всего следующего года", - отметил Максим Ермолович.

    В целом бюджет на 2019 год полностью сформирован с учетом поручений и требований, которые глава государства определил перед новым составом правительства.

    "В 2019-м доходная часть бюджета существенно не увеличится в номинальном выражении в сравнении с текущим годом. Консолидированный бюджет по доходам вырастет только на 5%. При том, что республиканский бюджет практически останется на уровне текущего года, - рассказал министр финансов. - В этих условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо было реализовать бюджет таким образом, чтоб достигались задачи, поставленные главой государства по повышению благосостояния населения, снижению бюджетных вливаний в реальный сектор экономики, повышению отдачи от господдержки. И работа по снижению государственного долга. По этим направлениям мы в следующем году планируем активно работать".

    Максим Ермолович также ответил на вопрос, на что будут расходоваться средства, составляющие профицит бюджета в текущем году. Часть этого профицита формируется за счет так называемых конъюнктурных доходов, связанных с внешнеэкономической деятельностью, в первую очередь с более высокой ценой нефти по сравнению с той, которая предусматривалась в бюджете.

    "В соответствии с бюджетным правилом эти доходы направляются в полном объеме на погашение обязательств по внешнему долгу", - сказал он.

    Что касается доходов бюджета, которые связаны с дополнительным поступлением доходов от перечисления НДС, налога на прибыль или подоходного налога, то они будут направляться на выплаты в рамках состоявшегося повышения заработной платы для работников бюджетной сферы.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БЕЛТА

    Тематика: Бюджет
     

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