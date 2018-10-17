Лукашенко: Беларусь больше не поддержит продление действующих ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС

27 ноября 2018, 11:03

Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главами правительств государств - членов Евразийского экономического союза.

"По-прежнему открыт вопрос расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Эта тема долго обсуждалась на Высшем совете 14 мая в Сочи. Главы государств договорились, что министры финансов, а затем и вы до декабря поработаете над методикой распределения пошлин и доложите о результатах. Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов (мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя уже из наработанного опыта) абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Поэтому, по его мнению, необходимо приложить максимум усилий для выхода на справедливое решение.

"Оно всем понятно. И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", - убежден Президент.

Как сообщалось ранее ТАСС, протокол о внесении изменения в договор о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС, подписанный 11 апреля 2017 года в Москве, уточняет нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства - члена союза. Они установлены в следующих размерах: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%.

Еще один протокол, подписанный 14 мая 2018 года в Сочи, продлевает до 31 декабря 2019 года срок применения действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. При присоединении Кыргызстана к ЕАЭС из-за отсутствия необходимой статистической информации нормативы распределения ввозной таможенной пошлины были установлены временно - до августа 2018 года. Однако к этому сроку уполномоченные органы стран не смогли достичь договоренности, какие нормативы должны быть, в связи с тем, что по-прежнему отсутствовали статистические данные по Кыргызстану. Поэтому лидеры страны договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 года.

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