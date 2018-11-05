Правительство работает над повышением рейтинговых оценок белорусской экономики

29 ноября 2018, 11:54

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" (BelarusCrossway'18).

"Полагаю, что в современных условиях Беларусь остается очень интересным направлением на карте международного финансового бизнеса для многих иностранных кредиторов и инвесторов. Мы активно работаем в направлении повышения рейтинговых оценок, перехода в более высокую группу по страновой классификации ОЭСР. В этом году добились перехода из седьмой в шестую группу и не собираемся останавливаться на достигнутом. Сегодня к Беларуси приковано внимание многих глобальных игроков финансовой индустрии, и с каждым проектом их круг только расширяется", - отметил Сергей Румас.

В международном деловом форуме BelarusCrossway'18 участвуют представители многих иностранных банков и финансовых компаний, с которыми у белорусской стороны сложились длительные плодотворные и взаимовыгодные отношения.

"Сегодняшнее мероприятие, проходящее под эгидой Банка развития, станет площадкой для обсуждения уже достигнутых результатов и планов на будущее, поиска новых решений и точек соприкосновения взаимных интересов. Полагаю, что такие масштабные мероприятия должны проводиться по всей стране систематически. Новые точки роста и развития мы можем найти только совместными усилиями", - считает премьер-министр.

По его словам, Беларусь всегда открыта к плодотворному конструктивному сотрудничеству в любой сфере, в том числе в финансовой.

"Уверен, что по опыту реализации совместных проектов с белорусскими партнерами многие из вас уже оценили эффективность и качество их работы, безупречную платежную дисциплину по принятым на себя обязательствам. В Беларуси исторически сложилось, что финансовый и банковский сектор всегда находятся на передовой инновационных изменений в экономике, национальная финансовая система является одним из драйвером роста и развития экономики", - добавил премьер-министр.

Поэтому любые проекты с привлечением иностранных заемных ресурсов прежде всего оцениваются с позиции решения ключевых задач для экономики страны: создания инновационных производств, роста экспорта, усиления роли малого и среднего бизнеса.

"Мы высоко ценим деловые отношения с нашими давними партнерами, которые несмотря на любые негативные изменения, которые претерпевал в последнее десятилетие мировой финансовый ландшафт, сохраняли интерес к работе с белорусскими компаниями, демонстрировали готовность к поиску компромисса и взаимовыгодного решения", - подчеркнул Сергей Румас.

Одновременно Беларусь демонстрирует готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами. Белорусская сторона неизменно будет выстраивать деловые отношения на принципах открытости и прозрачности, паритета взаимных интересов и с учетом обоюдной выгоды, резюмировал премьер-министр.

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