МВФ советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет

30 ноября 2018, 11:22

Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам работы миссии МВФ в Минске.

Миссия находилась в белорусской столице с 5 по 15 ноября и занималась изучением макроэкономической ситуации.

Эксперты отметили, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

«После ускорения в текущем году рост заработной платы в номинальном выражении можно было бы в целом поддерживать в течение двух лет на уровне, соответствующем инфляции», — считают эксперты МВФ.

Кроме того, как полагают аналитики фонда, давление на инфляцию в Беларуси в результате быстрого роста заработной платы, возможно, проявилось еще не в полной мере.

В 2019 году средняя заработная плата в Беларуси должна составить не менее 1.025 рублей. Зарплата в бюджетном секторе должна быть не менее 80% от средней, то есть на уровне 820 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас 26 ноября по итогам доклада Александру Лукашенко о прогнозе социально-экономического развития страны на 2019 год.

По данным Белстата, в октябре 2018 года средняя заработная плата в стране по сравнению с сентябрем выросла на 3,7% и составила 999,7 рубля. Реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017-го увеличилась на 13%.

Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, заявил, что поручение прежнему кабинету достичь хотя бы 1 тысячи рублей средней зарплаты по стране «у них вообще вызвало панику, что это недопустимо».

«Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки: «мы не можем», «мы не должны», «рухнет курс», «рухнет страна», «рухнет все», — сказал официальный лидер.







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