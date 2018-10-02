Власти планируют в 2020 году отказаться от директивного кредитования

3 декабря 2018, 12:25

В 2019 году экономические власти планируют снизить объем директивного кредитования до минимального уровня за всю историю страны, а в 2020 году отказаться от этой практики. По информации БелаПАН, это предусматривает проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

Предполагается, что в будущем году объем директивного кредитования составит 0,8 млрд рублей, а уже в 2020 году такие кредиты предоставляться не будут.

Напомним, к директивным кредитам относятся кредиты, которые предоставляются на преференциальных (льготных) условиях предприятиям, отраслям и населению.

Международные финансовые организации считают, что директивное кредитование является неэффективной (нерыночной) формой распределения финансовых ресурсов, и настоятельно рекомендуют белорусским властям отказаться от этой практики.

Согласно оценкам МВФ, в 2011—2014 годах ежегодно объем выдачи директивных кредитов составлял в Беларуси от 4% до 9% ВВП. В 2015 году Национальный банк заявлял, что более 40% кредитного портфеля банков сформировано из директивных кредитов.

В последние годы правительство ограничивает объем выдачи таких кредитов, это является одним из условий получения траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

Так, в 2016 году лимит директивного кредитования в Беларуси был установлен в размере 2,8 млрд рублей, в 2017-м снижен до 1,9 млрд рублей, а в 2018-м уменьшен до 1,24 млрд рублей.

Согласно постановлению правительства № 845 от 22 ноября, в котором перечислены направления и лимиты директивного кредитования, в 2018 году 614,1 млн рублей будет направлено на кредитование в рамках госпрограмм, 587,7 млн и 38 млн рублей будет направлено на кредитование предприятий и населения соответственно по решениям главы государства.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY