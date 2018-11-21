Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсуждаются на совещании у Лукашенко

3 декабря 2018, 13:54

Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.

"В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача - обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей бесхозяйственности, то целей в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что стратегические вопросы развития экономики Беларуси и проблемные вопросы были обсуждены в широком составе неделю назад. Вместе с тем постоянно возникают конкретные вопросы, которые необходимо оперативно рассматривать. "На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним", - пояснил Президент.

Он добавил, что совещания подобного формата с Администрацией Президента, правительством и Государственным секретариатом Совета безопасности проводятся регулярно по мере необходимости, чтобы все участники могли напрямую и без аппаратного фильтра доложить свою позицию главе государства. "Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует", - предупредил белорусский лидер.



По его словам, одной из тем нынешнего совещания должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК. "К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко самым главным при решении вопроса о выделении подобной поддержки назвал наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться соответствующими средствами. "Администрация Президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым", - подчеркнул Президент.

От каждого докладчика он потребовал не просто проинформировать по своему вопросу, а прежде всего предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение.



Александр Лукашенко в частности отметил, что предлагается закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах: "Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства".

"У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники - это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их. Давайте обсудим этот вопрос и примем решение", - сказал Президент.

Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. В их числе дрожжевой комбинат в Слуцком районе. "С одной стороны, вы внесли проект исключительно технического решения об увеличении уставного фонда этого предприятия. А с другой, после изучения документов у меня возник вопрос: не попытка ли это уйти от решения проблемы. У предприятия рентабельность продаж минус 112%. Я не знаю, как с такими показателями можно вообще работать", - сказал Президент.

Он также коснулся перспектив ОАО "Сукно": "Если только правительство видит решение этого вопроса в том, чтобы выделить из бюджета 92 млн евро… Послушаем, прорабатывались ли другие варианты. И единственный ли это путь для того, чтобы восстановить (некогда уровня Советского Союза) работу предприятия".

Александр Лукашенко попросил доложить и о ситуации в ОАО "Камволь" - как организована работа, что сделано или не сделано за последнее время. Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций.

"Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что таких (работников бюджетной сферы. - Прим. БЕЛТА) у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит", - заявил белорусский лидер.

Обсуждается также проект указа "О государственном социальном страховании". Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы. "Но надо иметь в виду, что за шесть лет дефицит фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%", - отметил Александр Лукашенко.

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