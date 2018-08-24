Бизнес выступает за отмену или глубокую модернизацию системы маркировки товаров контрольными знаками 5 декабря 2018, 9:00 Бизнес выступает за отмену или глубокую модернизацию системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (КИЗ), сообщили в пресс-службе Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского.



Письмо с аргументами для давно назревшей реформы БСПН ранее направил первому вице-премьеру Александру Турчину.



В обращении отмечалось, что неналоговые изъятия в прошлом году составили примерно 5,4 млрд рублей, или в среднем 5,9% добавленной стоимости по каждой коммерческой организации. "Куда большими оказались такие изъятия у тех, кто маркирует товары контрольными знаками. При производстве расходы на приобретение, маркировку и администрирование КИЗ в расчете на единицу товара составляют до 8—9%, а при импорте, например, чая — до 20% себестоимости. Сейчас маркировка касается 23 товарных групп. Стоимость контрольных знаков дифференцирована Минфином (постановление от 5.02.2016 № 3) и составляет от 1 копейки до 2 рублей", — говорилось в письме.



Чтобы изучить мнение бизнеса, БСПН провел анкетирование компаний, занимающихся производством и реализацией обуви, чая, кофе, соков, воды и безалкогольных напитков. Треть опрошенных заявили, что система маркировки КИЗ "совершенно не соответствует обозначенным целям по обеспечению экономической безопасности и защите интересов граждан". По мнению 66,7% опрошенных, маркировка лишь частично выполняет возложенные на нее функции. Причем 58,3% респондентов связывают данное соответствие с наполнением бюджета, то есть отмечают фискальный характер марок.



"На наш взгляд, негативная оценка действующей системы маркировки носит объективный характер. Утвержденный постановлением Совмина от 29.01.2011 № 1030 перечень товаров, подлежащих маркировке КИЗ, сформирован недостаточно обоснованно. На это указали 70% респондентов. По мнению большинства компаний (66,6%), включенные в перечень товары не определяют ситуацию на потребительском рынке и их доля в розничном товарообороте незначительна", — отмечалось в обращении.



Стоимость КИЗ не обоснована и завышена, считают 58,3% респондентов. В 2017 году расходы организаций на приобретение контрольных знаков составили 2,3 млн рублей, на маркировку и администрирование — еще около 134 тыс, или 5,9% к затратам на покупку КИЗ. К названным издержкам следует добавить расходы, связанные с приобретением и обслуживанием оборудования.



Дополнительных вложений требует обеспечение условий хранения КИЗ. Большинство организаций не видят положительного эффекта от дорогостоящей процедуры маркировки товаров. Лишь 8,3% опрошенных полагают, что маркировка позволяет получить маркетинговую информацию и содействует защите отечественных производителей товаров.



"Анализ проблемы позволяет сделать вывод, что действующая система маркировки товаров устарела, является излишней, затратной процедурой и ее следует отменить либо коренным образом модернизировать. Такого же мнения придерживаются и на предприятиях: за коренную модернизацию высказались 66,7% респондентов, за отмену маркировки товаров — 75%", — отметили в бизнес-союзе.



БСПН предлагает уходить от использования КИЗ поэтапно: для начала 1 января 2019 года отменить маркировку чая, кофе, соков и воды. БСПН просит Совмин поручить госорганам (Минэкономики, МАРТ, Госстандарту, МНС, МИД и другим заинтересованным) подготовить предложения по модернизации действующей системы маркировки товаров с учетом международного опыта. В том числе система маркировки в Беларуси должна быть гармонизирована как с разрабатываемой Национальной системой прослеживаемости товаров, так и с прорабатываемыми системами идентификации отдельных товаров, а также маркировки в соответствии с техническими регламентами и санитарными требованиями в рамках Евразийского экономического союза.



Как следует из ответного письма правительства, многие ведомства считают отказ от КИЗ преждевременным: контрольные знаки защищают рынок от оборота некачественной продукции, препятствуют росту серого импорта, стимулируют к уплате налогов и прочее. Приводится статистика по росту производства товаров после введения маркировки.



В письме также отмечается, что в начале марта главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение о маркировке товаров. Внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу, находятся на завершающем этапе, так что оно может начать действовать уже в нынешнем году. "Это должно запустить процесс изменения правил маркировки и в Беларуси, однако вряд ли корректировки будут связаны с сокращением сферы применения КИЗ. Тем не менее БСПН нацелен продолжить диалог с властью по данному вопросу в интересах белорусского бизнеса", — отметила пресс-служба. Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала БелаПАН

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