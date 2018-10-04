Скоро заработает закон об органических продуктах. Чем они отличаются от тех, что мы едим

5 декабря 2018, 14:28

В 2019 году в Беларуси вступит в силу закон об органической продукции. Это значит, что сельхозпроизводители смогут добровольно получить сертификат о том, что их продукты органические. На упаковке такого товара появится зеленый листочек — знак, что продукт прошел сертификацию в Беларуси. Сегодня в стране есть 20 хозяйств, которые выпускают органические продукты — овощи, фрукты, картошку и крупы. Однако свои сертификаты они получали в других странах: Польше, Украине, странах Балтии.

18 ноября 2019 года в Беларуси заработает закон «О производстве и обращении органической продукции». Под органической продукцией подразумевается та, что производится без использования химических препаратов, гормонов роста, антибиотиков и методов генной инженерии.

— Это позволит производителям Беларуси на законном основании получать чистую органическую продукцию. Ее можно будет реализовывать на внутреннем и внешнем рынках. Сегодня в стране есть 20 таких предприятий, в основном фермерские и сельхозорганизации. Они сертифицированы иностранными аккредитованными лабораториями и инспекциями, — рассказал Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.

По его словам, сегодня на прилавках магазинов мы видим продукты с надписями «эко», «зеленая». Чтобы люди были уверены, что они приобретают именно органическую продукцию, и назрела необходимость принять отдельный закон.

Сейчас специалисты работают над подзаконными актами, которые будут регулировать производство и переработку органической продукции.

— Правильно организованное органическое производство ведет к оздоровлению состояния окружающей среды, уменьшению поступления техногенных и химических веществ в почву, — заметил Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По его словам, урожайность по органическим технологиям не уступает урожайности при использовании традиционных технологий. При этом органическое производство более дешевое за счет того, что фермерам не нужно покупать дорогие удобрения.

Производить органическую продукцию можно будет только на той земле, на которой ничего не выращивали и не применяли какие-либо химические удобрения в течение трех лет. Этот момент надо будет доказать, когда фермер будет подавать документы на сертификацию о производстве органической продукции.

— Чтобы заявиться (на производство органической продукции. — Прим. TUT.BY), земля у нас есть. Если даже сегодня на ней использовались минеральные удобрения, три года нужно выдержать, засвидетельствовать это, получить заключение и только тогда можно начать производство органической продукции, — отметил Владимир Гракун.

В стране сертифицировано 1500 га земли под органическую продукцию.

Сертификат — дело добровольное, никто не принудит к получению такого документа. Однако только те, кто прошел сертификацию, смогут клеить на упаковку своих товаров зеленый листочек — знак органической продукции. Сертификация будет платной, о какой сумме идет речь, специалисты пока не говорят, так как закон еще не заработал. Получивших сертификат Госстандарт внесет в реестр производителей органической продукции на своем сайте. Там же покупатели и смогут проверить, приобретают ли они органические товары на самом деле или продавец их просто обманывает.

— На сертификацию могут заявляться юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, — объясняет Елизавета Козленко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Госстандарта.

По ее словам, сертифицировать будут не только саму органическую продукцию, но и процесс производства. Планируется, что сертификат будет выдаваться на пять лет, в течение этого времени производителя будут периодически проверять. Сегодня таких проверок две: через 18 и 36 месяцев после выдачи сертификата.

По словам Владимира Гракуна, после того, как закон заработает, рассмотрят вопрос о том, чтобы наши сертификаты об органической продукции признавали за рубежом.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY



