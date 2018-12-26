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    • № 2, февраль 2019

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    Изменения в Инструкцию о порядке заполнения таможенной декларации

    22 января 2019, 13:55

    С 01.07.2019 порядок заполнения ДТ будет изменен, в связи с коррекцией заполнения ДТ на товары, перемещаемые в несобранном или разобранном виде и на товары, выпуск которых произведен до подачи ДТ.

    Решением Коллегии ЕЭК от 15.01.2019 № 1 в новой редакции изложены пункты 2 (указание в одной ДТ сведений о товарах, содержащихся в одной товарной партии для Беларуси) и 15 (Порядок заполнения граф декларантом) Порядка заполнения таможенной декларации, утвержденной решением Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257.

    В частности, пункт 15 Порядка дополнен новым подразделом Х2 «Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде». Установлено, что при декларировании товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, дополнительно в одной ДТ могут указываться сведения в отношении отдельных компонентов (составляющих) одного разобранного товара. При наличии в товарной партии товаров, являющихся компонентами товара, и товаров, не являющихся компонентами товара, а также при наличии в товарной партии товаров, являющихся компонентами разных разобранных товаров, сведения о таких товарах указываются в разных ДТ.

    Также вводится новый подраздел Х3 «Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, выпуск которых произведен до подачи ДТ».

    Определено, что при декларировании товаров, в отношении которых применялись особенности совершения таможенных операций и выпуска товаров до подачи ДТ дополнительно к сведениям, предусмотренным Инструкцией, в одной ДТ могут указываться для РФ сведения о товарах, выпуск которых произведен до подачи ДТ по нескольким заявлениям, если ДТ подана в срок, предусмотренный пунктом 16 статьи 120 ТК ЕАЭС для подачи ДТ и исчисляемый с даты выпуска товаров по первому заявлению в отношении декларируемой партии товаров.

    Сведения о товарах, выпуск которых произведен до подачи ДТ, и об иных товарах не могут быть указаны в одной ДТ.

    Решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.

    Документ опубликован на сайте ЕЭК 18 января 2019 года.

     

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