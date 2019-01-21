Вырастут пособия, пенсии и цены на сигареты, а тунеядцам придут «полные» жировки. Изменения февраля

28 января 2019, 11:03

С 1 февраля в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, детские пособия, изменятся минимальные потребительские бюджеты, подорожают сигареты. В феврале белорусы, которые попали в базу не занятого в экономике населения и у которых есть в собственности жилье, получат «потяжелевшие» жировки — горячую воду посчитают по полному тарифу.

Какие изменения ожидают белорусов в феврале.

Не занятые в экономике получат в феврале «тяжелые» жировки

К 1 февраля будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

То есть в феврале не занятые в экономике, у которых есть в собственности жилье, получат «потяжелевшие» жировки.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек, однако сейчас списки уточняются.

Вырастут БПМ и пособия на детей

С 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума — до 216,9 рубля. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2169 рублей (сейчас — 2 142,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 036,6 рубля (сейчас — 2 998,94 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 216,9 рубля (сейчас — 214,21 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 февраля вид пособия размер пособия сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 108,45 на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 108,45 на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 70% БПМ 151,83 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья

с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 100% БПМ 100% БПМ 120% БПМ 216,9 216,9 260, 28 на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 151,83

С 1 февраля также вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 33,42 до 42,97 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 362,46 рубля, на второго и последующих детей — 414,24 рубля, на ребенка-инвалида — 466,02 рубля.

Поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии

С 1 февраля поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. К примеру, соцпенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства, увеличится с 235,63 до 238,59 рубля. Также вырастут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Напомним, трудовые пенсии в последний раз повышали в ноябре прошлого года — в среднем на 5,3%.

С 1 февраля также вырастут размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп, которые будут действовать до конца апреля 2018 года.

Подорожают сигареты, некоторые сразу на 1,6 рубля

С 1 февраля заметно дорожают сигареты. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на Pall Mall Nano Fusion — до 2,15 рубля (сейчас — 2,05 рубля). Сигареты Rider City, Rider Desert, Rider Air, Rider Street, как сообщает МНС, подорожают на 1,64 рубля — с 0,86 до 2,5 рубля.

В продаже появятся сигареты IDOL gold, IDOL silver, IDOL gold superslims, IDOL silver superslims (их стоимость составит 2,8 рубля), Oscar gold LUX, Oscar gold LUX superslims, Oscar silver LUX, Oscar silver LUX superslims (3 рубля), а также COOPER Blue, COOPER Silver (2,3 рубля).

Поднимет цены также импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ». Цены на Marlboro Gold, MARLBORO RED вырастут до 3,1 рубля (сейчас — 3 рубля), L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,25 рубля (сейчас — 2,2 рубля), L&M COMPACT (синий), L&M MOTION — до 2,1 рубля (сейчас — 2,05 рубля).

Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

В СОП будут определять по новым правилам

Совмин определил четкие критерии того, как детей будут признавать находящимися в социально опасном положении. Постановление правительства № 22 заработает с 1 февраля. В нем власти подробно расписали критерии СОП. Их три. Первый — если родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка (детей). Второй — если родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни и он совершает административное правонарушение либо преступление.

Третий критерий — если родители ведут аморальный образ жизни, оказывают вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним (ними), в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей).



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY



