Как в Беларуси будут приватизировать предприятия и привлекать инвесторов в 2019 году

30 января 2019, 9:04

Госкомимущество определило перечень из 23 открытых акционерных обществ для приватизации в наступившем году. Аналогичный перечень в 2018-м насчитывал 33 предприятия, инвестор приобрел госактивы лишь одного из них. Государство осторожно подходит к приватизации, придерживается политики поступательного сближения позиций с инвесторами, акцент делается на инвестиции в производство и сохранение рабочих мест. Первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев рассказал об упрощении механизма продажи госактивов на аукционах и работе по повышению привлекательности предприятий для иностранных инвесторов.

- Ожидается ли в этом году оживление приватизации?

- Сложно сказать. Известен определенный главой государства подход: любое предприятие может быть приватизировано, это зависит от стоимости и условий сделки. Лучшие предложения можно получить по результатам конкурсов, которые проводятся при реализации более чем 25% акций предприятий. Аукционы организуем на Белорусской валютно-фондовой бирже с выставлением миноритарных пакетов акций. В нынешнем году акции 15 обществ предлагается реализовать по конкурсу, 8 - на аукционах. В частности, на продажу выставлены госпакеты акций 10 предприятий Министерства промышленности. Среди них ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", ОАО "Минский завод отопительного оборудования", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". Список обществ сопровождают условия, которые должен будет выполнить потенциальный инвестор. Например, 49,9% акций "Гомсельмаша" могут быть предложены для продажи на условиях реализации инвестиционного проекта, который предусматривает не менее $500 млн инвестиций в основной капитал, рост объемов производства и реализации продукции, расширение рынков сбыта и т.д.

Сформированный перечень не исключает возможности приватизации других предприятий. Мы готовы к диалогу. В прошлом году были проданы китайскому инвестору акции только РУП "Институт Белгоспроект". Ряд сделок были близки к заключению, но, к сожалению, не состоялись. Некоторые предприятия перешли в этот год из прошлогоднего перечня. Вместе с тем, если мы видим, что интерес к предприятию не проявляется, предлагаем, например, либо передать его из республиканской в коммунальную собственность, либо ставим вопрос о его присоединении к более сильным предприятиям.

- Если я не ошибаюсь, "Институт Белгоспроект" был в перечне предприятий для вхождения китайского капитала. Поясните, пожалуйста, существует два разных списка?

- Ввиду сотрудничества с китайской стороной по предложениям госорганов был сформирован отдельный перечень. Китайские инвесторы могут работать с министерствами как с нашим участием, так и напрямую. Потенциальные результаты от вхождения в акционерный капитал "Белгоспроекта" в Китае оценили положительно. Перечни - не планы. Они являются своеобразной рекламой для инвесторов и помогают быстрее сориентироваться в предложениях, сравнить условия и т.д.

- В прошлом году Госкомимущество объявило о поиске инвестора для приобретения госпакета акций ОАО "Борисовдрев". Поступили уже предложения?

- Да, сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором - крупной компанией. "Борисовдрев" находится под управлением Банка развития Беларуси. Эксперты Госкомимущества входят в состав комиссии, которая оценивает поступившие предложения. Первое уже было сделано, внесли контрпредложение, которое инвестор в настоящее время осмысливает. Будем сближать позиции. Основные условия - максимальное сохранение трудового коллектива и развитие предприятия. Главное в этой работе - поиск взаимовыгодного решения. Например, может быть увеличен период внесения необходимого объема инвестиций.

- Недавно изменились условия продажи акций на Белорусской валютно-фондовой бирже. Упростится ли в связи с этим процесс приватизации? В конце прошлого года на бирже выставлялись акции восьми предприятий, но торги оказались безрезультатными...

- Процедура продажи акций на бирже выявила ряд проблем, среди которых невозможность продажи акций одному участнику и выхода на биржу предприятий коммунальной формы собственности. Принятое постановление Совета Министров от 17 декабря 2018 года №909 снимает эти вопросы. Также внесены изменения в регламент работы биржи. Еще раз вернемся к этой теме на коллегии Госкомимущества в феврале. Думаю, что с выходом на биржу предприятий коммунальной формы собственности торги будут более активными.

Обсуждается еще один проблемный вопрос - покупка госакций самими акционерными обществами. На бирже могут выставляться на продажу, например, 8% или 10% госакций. Стороннему игроку такой размер пакета акций, как правило, не интересен, потому что не дает права влиять на работу компании. Поэтому потенциальным покупателем зачастую является само общество. Мы работаем с Министерством финансов по решению этого вопроса.

- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активно участвует в предприватизационной подготовке пяти белорусских госпредприятий. Как вы оцениваете перспективы этой работы?

- Я могу ответить на вопрос только касательно приватизации ОАО "Красносельскстройматериалы", с которым в числе других предприятий работает ЕБРР. К покупке акций этого завода проявила интерес ирландская компания. Переговоры идут довольно конструктивно. Вместе с тем отдельные моменты требуют обсуждения.

- Как в целом предлагается повышать инвестиционную привлекательность предприятий?

- В этом ключе во взаимодействии с ЕБРР проводится большая работа с холдингом "Белавтодор", входящим в систему Госкомимущества. Разрабатывается новая стратегия развития холдинга, что позволяет сконцентрироваться на решении конкретных проблем. Еще одна группа экспертов от ЕБРР вырабатывает предложения по внедрению корпоративного управления, которое является основой для повышения его эффективности, привлекательности для инвесторов. Партнеры охотнее идут на переговоры, если понимают, что решения при управлении обществом принимаются коллегиально, с участием независимых директоров.

- В стране продолжается передача предприятий из республиканской собственности в коммунальную. Как это влияет на их работу?

- В 2018 году регионам было передано около 75 предприятий, в основном в Витебской и Гомельской областях. Если отраслевые министерства и регионы не видят четкую перспективу развития предприятий после передачи, то мы не выходим с такой инициативой, рассматриваем каждый случай индивидуально. Если предприятие требует ликвидации, министерства сами должны это сделать, а не передавать головную боль регионам. Понимая проблематику этого вопроса, договорились с Министерством экономики комплексно подходить к этой теме. В ближайшее время будем обсуждать ее.

Как это влияет на работу самих предприятий? Однажды я приехал в один из регионов, в собственность которого были переданы три предприятия. Их руководители заявили, что передача на местный уровень пошла на пользу, потому что предприятия получили больше внимания со стороны местных властей. Думаю, что с одной стороны такие организации - это определенная нагрузка на регион. С другой стороны - руководители районов получают дополнительный резерв для улучшения экономической ситуации. Главное - четкое понимание, для чего это делается.

- Еще одна нагрузка на регионы возникает при передаче организациями непрофильных активов...

- Это непростой вопрос. Поясню на примерах. У "Беларуськалия" есть непрофильный актив - котельная, которая отапливает половину Солигорска. Если будет принято решение о прекращении ее работы, как быть с отоплением жилых домов? Важно соблюсти баланс, иногда финансовые поступления - не самое главное, учитывается и необходимость поддержки предпринимательства, и иные интересы региона.

- Вы входите в состав группы для совместной работы с Всемирным банком над дорожной картой структурных реформ в Беларуси. Какие предложения считаете целесообразным проработать в этой связи?

- Сотрудничество с Всемирным банком продолжится в части работы по разделению функций государства как регулятора и как собственника. Наши шаги в этом направлении восприняты позитивно. Планируем создать первую в стране госкорпорацию для повышения эффективности управления госактивами на примере подчиненных Госкомимуществу организаций: РУП "Институт недвижимости и оценки", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" и ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы", которое будет до 1 июля преобразовано в ОАО. Корпорация может стать моделью для дальнейшего взвешенного совершенствования подходов к управлению госпредприятиями в разных сферах.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала Веры СЕРГЕЕВОЙ, БЕЛТА.