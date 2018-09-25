Правила и механизм госзакупок с лета 2019 года станут прозрачнее

4 февраля 2019, 16:40

Создание электронного правительства и твердый курс нашего государства на построение ИT-страны продолжаются. Создан и работает национальный портал электронных услуг, формируется Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, предполагающая использование ID-карты и цифровой подписи. Создается электронный реестр административных процедур для субъектов хозяйствования. А недавно принята новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», который вступит в силу 1 июля 2019 года и станет еще одним существенным элементом электронного правительства, который значительно облегчит работу и государственных организаций, и бизнеса. Как именно – об этом наш разговор с начальником образовательного центра Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Наталией Тышкевич.

– Наталия Викторовна, чего ожидать нам в связи с принятием нового закона?

– Через полгода множество участников сферы госзакупок – порядка 9000 заказчиков и не менее 30 000 компаний-поставщиков – ждут серьезные изменения в работе. О кардинальном изменении основных принципов закупок речь не идет. Однако сама по себе система претерпевает изменения. Практически все этапы этого процесса переводятся в электронный формат, что соответствует мировым трендам в этой сфере. В принципе, уже существующая у нас система электронных закупок – одна из самых прогрессивных в СНГ. Но впереди еще более захватывающие перспективы. И к ним субъектам хозяйствования надо быть готовыми. С 1 июля заработает новая государственная информационно-аналитическая система ГИАС, которая будет аккумулировать все сведения об электронных закупках в Беларуси и анализировать их. Она позволит сделать закупки более прозрачными, избежать коррупционных рисков.

– Кстати, о рисках. Год назад международная организация Transparency International обнародовала весьма тревожные цифры. Как подсчитали ее эксперты, наша страна ежегодно теряет на коррупции при государственных закупках от 600 до 800 миллионов долларов – около четверти всей суммы расходов на эти цели. ГИАС позволит с этим покончить?

– По крайней мере, уровень коррупции в сфере госзакупок будет существенно снижен. Например, новая редакция закона регламентирует систему закупок из одного источника. Предусмотрена норма о том, что если организация проводила конкурентную закупку, в которой были обозначены определенные условия поставки, оплаты, предмет, требования к участнику, то при переходе к закупке из одного источника эти условия нельзя будет изменить. Заказчики будут обязаны размещать в ГИАС справку о закупке из одного источника, что сейчас не делается. Это сделает процедуру более открытой.

Еще один важный смысл изменений – упрощение условий ведения бизнеса. Дело в том, что ГИАС станет связующим звеном между заказчиками и государственным казначейством. Новая система позволит резервировать бюджетные средства уже на этапе объявления закупки. В результате уйдут в прошлое жалобы бизнес-сообщества на случающуюся порой ситуацию: заказчик объявил процедуру закупок, а после выбора победителя выясняется, что бюджетные средства на нее не выделены. В будущем, если закупка не внесена в годовой план, опубликованный в ГИАС, или отсутствует финансирование, объявить процедуру будет невозможно. Немало и других позитивных моментов. Договоры станут электронными, доступ к ГИАС – открытым для каждого, что обеспечит за ходом закупок как государственный, так и общественный контроль.

– Скажется ли цифровизация этой сферы на сроках осуществления процедур?

– Безусловно. Новым законом сроки ощутимо сокращаются: на подготовку и подачу предложений – практически вдвое, на рассмотрение жалоб – с 30 дней до 10. При этом сами жалобы приниматься будут только в электронном формате и весьма конкретными. При обжаловании процедуры закупок необходимо будет указать, какая статья нарушена, какие конкретные действия нарушают права и законные интересы поставщика, представить подтверждающие документы и юридически значимые факты. Все это значительно ускорит процесс рассмотрения таких обращений и сократит количество необоснованных обжалований.

Кроме того, значительно ускорится аналитическая составляющая сферы госзакупок: ГИАС обеспечит автоматическое извлечение и консолидацию данных со всех электронных торговых площадок в режиме онлайн. Это позволит создать центральную базу данных для аналитических целей, что сделает информационную систему госзакупок более открытой и даст возможность глубокого анализа как всего рынка госзакупок, так и отдельных его сегментов. Также ГИАС позволит анализировать поведение участников рынка и давать оценку складывающимся на нем тенденциям.

– Что посоветуете участникам рынка госзакупок, чтобы с 1 июля не оказаться не готовыми к новым реалиям?

– Новых реалий будет немало: закон устанавливает требования и к составу комиссии по закупкам, квалификации специалистов заказчика. Но никакой проблемы нет, наш образовательный центр как раз и ведет подготовку таких специалистов. Просто важно не медлить, новые правила игры стоит как можно скорее освоить и заказчикам, и другим участникам процесса госзакупок. Можно говорить как о повышении квалификации (это оптимальный вариант для специалистов по госзакупкам), так и об обучающих семинарах. Наши программы построены на многолетнем опыте работы в сфере обеспечения закупок, а преподают их практикующие специалисты, способные объяснить сложные вещи простым языком. Кстати, немаловажный факт: своих клиентов мы ведем постоянно. Консультируем, оказываем содействие и помощь в сложных ситуациях. Также поддерживаем наших экспортеров, работающих на рынке российских государственных закупок, где их ожидает порой немало подводных камней.

В открытом формате

В июне 2018 года наша страна получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по государственным закупкам. Переговоры же по присоединению Беларуси к соглашению по госзакупкам будут начаты после оформления членства в ВТО. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отмечает:

– Присоединение Беларуси к соглашению – это меч обоюдоострый. С одной стороны, мы получаем доступ к рынкам стран-участниц, то есть увеличиваем свой экспортный потенциал, а наши производители товаров, работ и услуг смогут на равных участвовать в процедурах закупок во многих государствах. С другой – мы открываем свой рынок государственных закупок.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов сайта «Народня газета», автор: Максим Осипов