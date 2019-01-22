Сроки подачи деклараций и уплаты налогов перенесли. Об изменениях — в вопросах и ответах

5 февраля 2019, 12:25

Для белорусов перенесли крайний срок подачи декларации по подоходному налогу за полученные доходы. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Так, дедлайн по подаче деклараций перенесли с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Но в этом году есть нюансы: 31 марта и 1 июня приходятся на выходные дни, поэтому крайние числа подачи деклараций за 2018 год перенесли на следующие рабочие дни. Как и что белорусам нужно декларировать за 2018 год.

Почему перенесли дедлайн по подаче деклараций?

Налоговики поясняют, что изменения по крайним срокам подачи деклараций по подоходному налогу перенесли во многом из-за обращений тех, кто получает доходы за границей.

— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — пояснила ранее заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

До какого числа надо подать декларацию и уплатить налог

Физлица, которые получили в 2018 году доходы, которые нужно декларировать, должны подать декларацию не позже 31 марта года. Но поскольку 31 марта в этом году приходится на выходной день, налоговая декларация должна быть представлена не позже 1 апреля.

Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно уплатить не позже 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли).

Как можно подать декларацию?

Декларацию по подоходному налогу можно лично принести в налоговую. Еще один вариант — отправить по почте с описью вложения. При этом днем представления декларации считается день отправки почтового отправления (дата будет указана на почтовом штампе). Этот момент важен для тех, кто будет отправлять декларацию перед самым дедлайном и не хочет просрочить.

Декларацию также можно подать через личный кабинет плательщика, но для этого сначала нужно пройти регистрацию. Документы также можно передать уполномоченным представителем по доверенности, заверенной нотариусом, а также законным представителем физлица. К примеру, при получении подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми до 14 лет (малолетними детьми) заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Заполнение и представление налоговой декларации детьми в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самими детьми с письменного согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей.

Кому нужно подавать декларацию?

Налоговую декларацию обязаны представить белорусы, которые продали в течение последних 5 лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи, реализовали иную недвижимость независимо от ее количества (например, офисные, складские, торговые помещения и др.).

Декларацию также нужно подать тем, кто получил доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, а также доходы из-за границы (например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т.п., в виде дарения от иностранных граждан и организаций), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физлиц.

Что будет за нарушение сроков подачи декларации?

За нарушение срока подачи декларации при наличии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 3-х рабочих дней, а также при отсутствии подлежащей уплате суммы налога и просрочке больше 12 месяцев можно получить штраф в 2 базовые величины (51 рубль). При этом размер штрафа будет расти, если его не оплатить вовремя — на 0,5 базовой величины за каждый полный месяц просрочки (12,75 рубля). Но штраф не может превысить 10 базовых величин (255 рублей).

То есть размер штрафа может составить от 51 рубля до 255 рублей.

Предусмотрен штраф и за нарушение физлицом срока уплаты подоходного налога. Так, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, то предусмотрен штраф в 15% от неуплаченной суммы налога (но не меньше 0,5 базовой величины — 12,75 рубля).

Как получить электронное извещение на уплату налога?

Для этого надо зарегистрироваться в личном кабинете плательщика на сайте МНС. Первый шаг — обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность. Там нужно заполнить заявку на получение учетной записи и пароля для работы в личном кабинете плательщика.

Но можно заполнить и отправить заявку на получение учетной записи и пароля непосредственно на портале. Но после заполнения заявки все равно нужно обратиться в инспекцию, представить документ, удостоверяющий личность. Учетную запись и пароль выдают бесплатно.

В личном кабинете можно просмотреть находящееся там извещение на уплату подоходного налога.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY