Как по-новому платить единый налог, сбор за сдачу квартир и можно ли открыть ИП в любой налоговой? Ответы МНС

11 февраля 2019, 9:57

Какой налог сейчас надо платить за сдачу в аренду квартиры и какое наказание будет за нелегальную сдачу? Можно ли теперь зарегистрировать ИП в любой налоговой? Пересчитают ли уже уплаченный единый налог? На эти и другие вопросы по изменениям в Налоговом кодексе, которые начали действовать с 1 января этого года, ответили специалисты Министерства по налогам и сборам во время прямой линии на FINANCE.TUT.BY.

Какой налог сейчас надо платить за сдачу на сутки квартиры и какое наказание будет за нелегальную сдачу?

Вопрос: Сдаю собственную двухкомнатную квартиру в Минске на сутки. В декабре последний раз платил налог 124 рубля. Сколько я должен платить сейчас? Какое предусматривается наказание за сдачу жилья без уплаты налога?

Ответ МНС: Уплата единого налога за февраль 2019 года — декабрь 2020 года физическими лицами будет производиться по наименьшей ставке, установленной для осуществляемого вида деятельности (это предусмотрено пунктом 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь»).

Такая ставка будет определяться исходя из ее размера, установленного соответствующим решением областного или Минского городского Советов депутатов, действовавшим в декабре 2018 года, либо из размера, установленного в приложении 24 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

Следовательно, в вашей ситуации за февраль 2019 года — декабрь 2020 года за каждый месяц будет применяться ставка в размере 124 рубля, установленная решением Минского городского Советов депутатов, поскольку она является наименьшей.

Если налоговый орган впервые установит факт осуществления физическим лицом деятельности без уплаты единого налога, то такому физическому лицу будет исчислен единый налог в размере одной ставки. При выявлении повторных фактов осуществления физическим лицом деятельности без уплаты единого налога единый налог исчисляется налоговым органом с применением коэффициента 5, т.е. придется заплатить пять ставок единого налога.

Живу в райцентре, а работать буду в областном городе. По каким ставкам надо уплачивать единый налог?

Вопрос: Физические лица, работающие на едином налоге, будут по-новому уплачивать налог с этого года. В Налоговом кодексе написано, что единый налог за январь нужно уплачивать по ставкам, которые были на декабрь 2018 года (установлены областными и Минским городским Советом депутатов), а с февраля — по наименьшим ставкам. Что значит уплата налога по наименьшей ставке? Если я проживаю в Волковыске, а заниматься деятельностью буду в Гродно, по какой ставке мне посчитают налог? По месту регистрации или по месту осуществления деятельности? Объясните, пожалуйста, на примере, чтобы было понятно.

Ответ МНС: По общим правилам исчисление единого налога производится исходя из ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором физическое лицо планирует осуществлять деятельность. Следовательно, в вашей ситуации исчисление единого налога будет производиться исходя из ставки налога, установленной в Гродно.

При этом по виду деятельности, которым вы планируете заниматься в Гродно, будет выбрана наименьшая из ставок, установленных для такого вида деятельности в решении Гродненского областного Совета депутатов, действовавшем в декабре 2018 года, либо в приложении 24 к Налоговому кодексу.

Например, за оказание в феврале 2019 года парикмахерских услуг в Гродно единый налог следует заплатить по ставке, установленной в приложении 24 к Налоговому кодексу, в размере 91 рубль, поскольку это наименьшая ставка. Согласно решению Гродненского областного Совета депутатов ставка по парикмахерским услугам в Гродно установлена в размере 92 рубля за месяц.



Вопрос: Какая ставка единого налога при оказании услуг письменного перевода в Минске?

Ответ МНС: Если вы проживаете и осуществляете деятельность в Минске, уплата единого налога за февраль 2019 года — декабрь 2020 года будет производиться исходя из ставки в размере 60 рублей, установленной решением Минского городского Совета депутатов, поскольку она является наименьшей.

Занимаюсь репетиторством. Единый налог уплатил по старым правилам. Сделают ли мне перерасчет?

Вопрос: Я — физическое лицо. В декабре 2018 года подал уведомление в налоговую инспекцию и оплатил единый налог по 37 рублей на январь, февраль и март 2019 года за оказание услуг по репетиторству в Могилеве. В связи с вступлением в силу нового НК прошу пояснить, положен ли мне перерасчет единого налога за январь, февраль и март 2019 года, так как ставка единого налога в НК по моему виду деятельности стала 33 рубля? Если положен перерасчет, то нужно ли мне для этого писать заявление в налоговую инспекцию?

Ответ МНС: В вашей ситуации подлежит перерасчету единый налог за февраль и март 2019 года. Действительно, для вашего вида деятельности в феврале и марте 2019 года применяется ставка единого налога в размере 33 рубля за каждый месяц, установленная в приложении 24 к Налоговому кодексу, так как она является наименьшей.

Поскольку за февраль и март 2019 года вами уплачен единый налог в размере 37 рублей, а не 33 рубля, за каждый месяц, то за февраль и март 2019 года единый налог будет подлежать перерасчету в сторону уменьшения. Обращаться в налоговый орган с заявлением для проведения перерасчета не нужно. Налоговый орган самостоятельно произведет такой перерасчет.

Оказываю парикмахерские услуги в Борисове. Изменится ли для меня ставка единого налога?

Вопрос: Уплачиваю единый налог на услуги как физическое лицо. Парикмахерские услуги — ставка в Борисове 60 руб. Как изменится ставка с февраля?

Ответ МНС: Уменьшится. Наименьшей для вашего вида деятельности будет ставка, установленная в приложении 24 к Налоговому кодекс, ее размер составляет 59 рублей за месяц.

Можно ли теперь зарегистрировать ИП в любой налоговой?

Вопрос: В связи с новыми изменениями в НК и появившейся возможностью решать вопросы в налоговой не по месту регистрации, можно ли теперь будет регистрироваться как ИП не по месту регистрации, а любом городе Беларуси?

Ответ МНС: Нет. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя регулируется положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1, а не нормами Налогового кодекса Республики Беларусь. Указанным Положением предусмотрено, что государственная регистрация индивидуального предпринимателя производится по месту его жительства.

Наращивание бровей считается косметической услугой?

Вопрос: Услуги по наращиванию ресниц, ногтей, коррекция и окрашивание бровей относятся к косметическим услугам? Нужна ли справка из центра гигиены и эпидемиологии, если я хочу заняться оказанием парикмахерских услуг и услуг по наращиванию ресниц, ногтей?

Ответ МНС: Определен перечень видов деятельности, которые физические лица вправе осуществлять без необходимости регистрации в качестве субъекта хозяйствования (часть четвертая пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса). В данном перечне указаны, в частности, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру, осуществляемые физическими лицами самостоятельно. К этим видам услуг следует относить и наращивание ресниц, ногтей, коррекцию и окрашивание бровей.

При оказании парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру физические лица производят уплату единого налога. До начала осуществления деятельности необходимо подать в налоговый орган уведомление произвольной формы с указанием вида деятельности, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности. Налоговый орган на основании представленного уведомления рассчитает сумму единого налога, которую следует уплатить до начала деятельности.

За разъяснением вопроса наличия справки из центра гигиены и эпидемиологии при оказании физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру следует обращаться непосредственно в центр гигиены и эпидемиологии.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY





