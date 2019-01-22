Новые ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске

12 февраля 2019, 9:01

В Беларуси изменены подходы к установлению ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Теперь их будут исчислять по ставкам, установленным решениями областных и Минского городского Советов депутатов, действовавшими в декабре 2018 года. Подробные таблицы ставок по видам деятельности и объектам торговли для столицы доступны на сайте инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

Применяемые (наименьшие) с февраля 2019 года по декабрь 2020 года ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц составлены на основе таблиц к решению Минского горсовета депутатов №29 от 30 марта 2018 года и приложения к Налоговому кодексу.

Например, по деятельности "техническое обслуживание и ремонт автомобилей" в столице ставка единого налога для ИП по решению горсовета №29 составляет Br215, по Налоговому кодексу - Br290. Следовательно, подлежит уплате наименьшая ставка - Br215. По деятельности "репетиторство" размер ставки единого налога для ИП по решению №29 - Br36, по Налоговому кодексу - Br35. Значит, к уплате подлежит Br35.

Предприниматели, которые предлагают "развивающие занятия по подготовке детей к школе" в 2018 году уплачивали налог по упрощенной системе налогообложения. С 2019 года они вправе уплачивать единый налог по виду деятельности "иные виды работ, услуг", его ставка по Налоговому кодексу - Br131.

Для физлиц, которые занимаются ремонтом часов, обуви в Минске, ставка, установленная депутатами, меньше определенной в кодексе (Br33 против Br58), она и подлежит уплате; для предлагающих услугу "видеосъемка событий" ставка единого налога по решению горсовета - Br126, по Налоговому кодексу - Br122.

"С 1 января 2019 года индивидуальные предприниматели при осуществлении видов деятельности, признаваемых объектом налогообложения единым налогом, вправе применять иной порядок налогообложения, то есть перейти на уплату подоходного налога либо на применение упрощенной системы налогообложения, - добавили в ИМНС. - ИП, которые изъявили желание отказаться от уплаты единого налога и перейти с 1 января 2019 года на упрощенную систему налогообложения, обязаны были до конца января 2019 года подать соответствующее уведомление". Те, кто решил продолжить применение единого налога, обязаны соблюдать этот режим налогообложения до окончания налогового периода.

Перечень объектов налогообложения единым налогом для индивидуальных предпринимателей с 2019 года максимально расширен и включает в себя любые виды услуг и работ, оказываемых и выполняемых в интересах потребителей.

По новым видам деятельности (нанесение аквагрима, деятельность по упаковке товаров потребителей), по которым ставки единого налога для физических лиц в 2018 году не были установлены, исчисление и уплата единого налога будут производиться плательщиками исходя из ставок, установленных Налоговым кодексом для соответствующего вида деятельности. А реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами, облагается не единым налогом, а ремесленным сбором.

Кроме того, законодательно закреплена возможность представления физическими лицами уведомлений об осуществлении деятельности через личный кабинет.

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