«Уже год не пользуюсь карточкой». Может ли банк брать деньги за обслуживание 13 февраля 2019, 10:40 Если очень долго не пользоваться какой-либо банковской карточкой, то счет к ней станет «спящим» и может быть закрыт. Но бывают ситуации, когда он остается действующим и за его обслуживание нужно будет заплатить. Причем даже в том случае, если срок действия карты закончился. TUT.BY выяснил, в каких банках списывается комиссия по «спящим счетам», как их закрывать и может ли образоваться задолженность по счету. Название банка Размер комиссии за обслуживание «спящего» счета Альфа-Банк По счетам, которые в течение 12 месяцев не использовались и остаток по ним не превышает определенного размера, комиссия переносится на 1 июня 2019 г. Пока никакой оплаты не взимается. Но в последующем возможно введение платы. Также под это попадают счета, срок действия карты к которым уже закончилась (счет продолжает быть текущим до самостоятельного закрытия). Банк БелВЭБ За обслуживание счета, по которому не было движений в течение 6 месяцев с момента последней операции, ежемесячно будет взиматься комиссия 2 BYN. Комиссия взимается и после окончания срока действия карты (счет остается текущим). Счета в банке автоматически не закрываются, нужно обращаться лично с паспортом в отделение. Банк Дабрабыт За обслуживание карточного счета, по которому не было движений в течение 6 месяцев и более, комиссия не взимается. По истечении срока действия карты счет остается действующим, и по нему будет взиматься комиссия 2 BYN/ 1 USD/ EUR/ 50 RUB. Если остаток по счету меньше размера платы, то вознаграждение списывается в размере остатка. Если остаток нулевой, плата не взимается. Банк Решение Комиссии не предусмотрено. По истечении срока действия карты счет остается действующим, и плата за него тоже не списывается. Для закрытия счета необходимо обратиться в любое отделение банка с паспортом. Счет остается действующим в течение года. Белагропромбанк Комиссии не предусмотрено. Если движений по счету не будет в течение длительного времени (как правило, в течение года), то он будет закрыт автоматически. Беларусбанк Комиссии не предусмотрено. Банк может самостоятельно закрыть счет, если по счету в течение 1 года отсутствует движение, кроме зачисления дохода, начисленного на средства, хранящиеся на счете. Также если срок действия карточки истек или остаток средств на счете по истечению года меньше 0,5 базовой величины. Белгазпромбанк За обслуживание карт-счета, по которому нет движений в течение длительного времени, комиссия не взимается. По истечении срока карты счет остается действующим, и тогда по нему будет взиматься комиссия 2 BYN/ 1 USD/ EUR/ 60 RUB. Комиссия взимается до того момента, пока на счете будут денежные средства, пока вы не перевыпустите карту или не снимите деньги. Счет автоматически не закрывается, для закрытия нужно лично обратиться в банк с паспортом. Банк ВТБ (Беларусь) За обслуживание счета, по которому не было движений в течение 1 года с момента последней операции, ежемесячно будет взиматься комиссия 1 BYN. Плата будет взиматься, пока баланс не станет нулевым. Комиссия взимается и после окончания срока действия карты (счет остается текущим). Если на счете нет денежных средств, то он заблокируется в течение некоторого времени. Также для закрытия счета можно обратиться в любое отделение банка с паспортом. Идея Банк Отдельной комиссии не предусмотрено, но есть плата за обслуживание счета (если установлена по карте), независимо от того, пользуетесь картой или нет. Списывается автоматически при поступлении денег на счет. Если денег нет, будет образуется задолженность. При закрытии счета нужно будет внести оплату. Для закрытия счета необходимо обратиться в любое отделение банка с паспортом. МТБанк Комиссии не предусмотрено. Счет остается активным бессрочно. Для закрытия счета необходимо обратиться в любое отделение банка с паспортом. Перед обращением следует полностью погасить задолженность по карте, если такая имеется. Паритетбанк Комиссии не предусмотрено. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. Приорбанк Комиссии не предусмотрено (за исключением подключенных платных услуг, например, смс-информирование). Для закрытия счета можно обратиться в отделение с паспортом или подождать 6 месяцев, и счет автоматически заблокируется. РРБ-Банк Комиссии не предусмотрено. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. Технобанк Комиссии не предусмотрено, но по картам взимается годовое обслуживание. Если в течение 1 года по счету не будет движения и на балансе будет менее 10 руб., счет автоматически закрывается. Если на балансе не будет суммы для списания комиссии за годовое обслуживание, карта может быть заблокирована. Франсабанк Комиссии не предусмотрено (за исключением подключенных платных услуг). Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. Если счет не используется в течение года, то он будет закрыт автоматически. Цептер Банк Комиссии не предусмотрено. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом. Белорусский народный банк Комиссии не предусмотрено. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. Если счет не используется в течение 3 лет, то он будет закрыт автоматически. Белинвестбанк Комиссии не предусмотрено. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. БСБ Банк Отдельной комиссии не предусмотрено, но есть плата за обслуживание (у каждой карты своя). По истечении срока действия карты счет автоматически закрывается. Если образовывается минус по карте, перед закрытием счета его нужно будет оплатить. БТА Банк Комиссии не предусмотрено (за исключением платных услуг, если подключено, например, смс-информирование). Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. БПС-Сбербанк Отдельной комиссии не предусмотрено, но есть плата за обслуживание (у каждой карты своя). Если по карте образовывается минус, то в случае неуплаты просроченной задолженности в течение 14 календарных дней, предусмотрена пеня в размере 50% годовых. По истечении срока действия карты плата не списывается. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление. Статусбанк Комиссии не предусмотрено. Для закрытия счета необходимо обратиться в отделение с паспортом и написать заявление.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY Тематика: Банковская деятельность, Общество Все новости Новости по теме: В 2019 году в Беларуси появятся обновленные купюры и монеты

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