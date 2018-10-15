В Минтруда и соцзащиты рассказали, какие работники в дефиците на рынке труда

14 февраля 2019, 15:33

В Беларуси по-прежнему на рынке труда больше всего востребованы водители автомобилей, врачи, медсестры, швеи, продавцы и трактористы, а также строители. Это следует из данных Минтруда по спросу и предложению на рынке труда на 1 декабря прошлого года. TUT.BY посмотрел, какие работники востребованы у нанимателей.

В городах и городских поселках для водителей автомобилей на начало декабря была 2721 вакансия (295 зарегистрированных безработных), для врачей — 2666 вакансий (9), медсестер — 2569 (26), для швей — 1769 (112), продавцов — 1543 (414), поваров — 1141 (79). Так, на нехватке швей, которые «зарабатывают приличные деньги», еще в декабре 2017 года акцентировал внимание президент. Однако решить вопрос с дефицитом кадров пока не удалось.

В городах у нанимателей также востребованы строители. К примеру, для каменщиков на начало декабря была 1021 вакансия, для арматурщиков — 659, для бетонщиков — 618. Напомним, ранее власти приняли решение поднять зарплаты строителям на 30−35%, потому что их заработки заметно отличаются от доходов их коллег в соседних странах. Ранее на проблемы в отрасли обратил внимание Президент. Он потребовал увеличить заработки специалистов, чтобы те не уезжали на заработки, и уравнять доходы по регионам.

В топе дефицитных специалистов в городах также находятся электрогазосварщики (846 вакансий на начало декабря), фельдшеры (690), инженеры (683), бухгалтеры (462), лесники (288), фармацевты (227), менеджеры (210).

В сельской местности наблюдается дефицит трактористов (1404 вакансии на начало декабря), водителей автомобилей (970), ветврачей (878), операторов машинного доения (805), животноводов (509), зоотехников (484), электрогазосварщиков (446), медсестер (360), инженеров (349), каменщиков (339), бухгалтеров (320), монтажников строительных конструкций (272), поваров (222), штукатуров (213), врачей (200).

Напомним, для белорусов 2019 год начался с роста зарегистрированной безработицы. На начало февраля в стране насчитывалось 14,8 тысячи официально нетрудоустроенных, сообщает Минтруда. Это на 2,3 тысячи человек больше, чем на начало года. При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, заметно выше, чем официальный. К примеру, в первом квартале прошлого года — 260 тысяч человек.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY