Типовое положение о местном совете по развитию предпринимательства разработано в Беларуси

15 марта 2019, 9:19

Типовое положение о местном совете по развитию предпринимательства разработано Республиканским советом промышленников и предпринимателей совместно с ОО "Дискуссионно-аналитическое сообщество "Либеральный клуб". Об этом сообщил эксперт общественного объединения Никита Беляев во время круглого стола, посвященного обсуждению повышения эффективности работы региональных советов по развитию предпринимательства.

По словам эксперта, для обеспечения эффективной работы региональных советов необходимо унифицировать их деятельность, выработать стандартизированные цели, задачи и права советов, которыми могли бы руководствоваться руководители таких формирований при организации их повседневной деятельности. К такому выводу пришли эксперты по итогам исследования "Диалог бизнеса и государства в регионах: как повысить эффективность работы советов по развитию предпринимательства на локальном уровне?", презентация которого впервые прошла в Витебске. В рамках исследовательской работы был выявлен ряд проблем, связанных с функционированием советов в регионах. Решить эти проблемы поможет принятие типового положения, которое позволит определить роль и место советов в системе взаимодействия государства и бизнеса, упорядочить и систематизировать их работу.

Ключевыми позициями типового положения являются формулирование целей и задач региональных советов, а также полномочий. В частности, одной из задач совета должно стать рассмотрение и разрешение локальных вопросов бизнеса на местах. Если выявленные проблемы не устраняются на локальном уровне, то совет должен иметь возможность представлять интересы регионального бизнес-сообщества для поиска вариантов их решения на областном или республиканском уровне, отметил Никита Беляев.

Кроме того, сегодня работа региональных советов носит внесистемный и автономный характер, отсутствует формат взаимодействия между советами различных уровней. Поэтому для эффективного решения проблемных вопросов важно также создать систему советов по развитию предпринимательства. При этом возможно предусмотреть подчинение районных советов областным, а областных - республиканскому, который будет задавать направления работы локальных советов и координировать их деятельность, пояснил эксперт.

При организации работы региональных советов по развитию предпринимательства важно также уделить внимание кадровому формированию их состава. Туда необходимо включать представителей местной власти, чтобы совет выполнял функцию площадки для диалога власти и бизнеса. Кроме того, члены совета должны представлять наиболее развитые в регионе сферы бизнеса. Такие меры в совокупности позволят расширить полномочия региональных советов, повысить их авторитет, что положительно скажется на эффективности их деятельности в целом, уверен Никита Беляев.

Во время круглого стола был представлен польский опыт развития и функционирования диалога власти и бизнеса, процедур общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов. Организатором мероприятия выступило общественное объединение "Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области".

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