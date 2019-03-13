Новые правила возмещения командировочных расходов

26 марта 2019, 15:40

С 23.03.2019 вступило в силу постановление Совета Министров от 19.03.2019 № 176, которым утверждено Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках (Положение). Теперь будут применяться новые порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках. При этом новое Положение предусматривает комплексное регулирование вопросов при направлении работников в служебные командировки как в пределах Беларуси, так и за границу.

Основные нововведения Положения заключаются в следующем.

Командировочное удостоверение можно не оформлять

Исключена необходимость ведения журнала учета работников, выбывающих в служебные командировки, и оформления командировочных удостоверений.

Кроме того, нанимателю предоставлено право определения необходимости установления задания на командировку, а также письменного отчета по выполнению задания, срока его предоставления и порядок оформления, если иное не предусмотрено законодательством (п. 3 Положения).

Размеры суточных увеличились

Увеличены размеры суточных, возмещаемых как при командировках по Беларуси, так и за границу. И если раньше суточные за однодневную командировку составляли 3,50 руб., начиная с 2 дней – 7 руб. То теперь за каждые сутки (даже одни) в чужом городе работник будет получать 9 руб. независимо от длительности командировки (п. 21, приложение 1 Положения). В выплату таких суточных включается также время нахождения работника в пути, вне зависимости от обеспечения его питанием.

Суточные не выплачиваются, если работник направляется в командировку за счет принимающей стороны (принимающая сторона берет на себя расходы, связанные с обеспечением питания и транспортом в пределах места командирования). При этом нанимателем будет оплачено время нахождения работника в пути. За время нахождения в пути суточные выплачиваются в размере 100 % от установленной нормы.

Возмещение расходов по проезду

Командированному работнику будут возмещаться расходы по проезду в случае его нахождения в личных целях в выходные дни, государственные и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом нерабочими, в месте командировки до начала и (или) после ее окончания. Это распространяется на командировки как по Беларуси, так и за границу.

Расходы по проезду возмещаются (подп. 9.1 п. 9 Положения):

при командировке по Беларуси – любым видом транспорта (кроме такси) по фактической стоимости проездных документов (билетов);

при командировании за границу – транспортом, которым работник направлен в командировку по любым тарифам, за исключением тарифов бизнес-класса.

Если же у командированного работника нет проездных документов (билетов) к месту командировки и (или) обратно, то расходы по проезду ему возместят только в размере 0,1 БВ (2,55 руб.) в каждую сторону (п. 13 Положения),

Нанимателю предоставлено право возместить командированному работнику при командировке за границей расходы на такси, аренду автомобиля на основании подтверждающих документов. При этом нанимателем при предоставлении подтверждающих документов в обязательном порядке возмещаются расходы на такси и трансфер до вокзала, аэропорта или пристани, а также с вокзала, аэропорта или пристани к месту отправления, назначения и пересадок на внутренних линиях водного, воздушного, автомобильного транспорта либо в пассажирских поездах.

Не возмещаются расходы по приобретению проездных документов (билетов), которые приобретены и предоставлены за счет средств принимающей стороны, а также, если командированному работнику предоставлены средства передвижения или он имеет право бесплатного проезда.

При приобретении проездных документов (билетов) направляющей стороной работнику не требуется представлять нанимателю подтверждающие документы.

Возмещение расходов по найму жилья

Расходов по найму жилого помещения, как в пределах Беларуси, так и за границей, будут возмещаться в установленных Положением размерах (приложение 1, приложение 2 Положения). При этом представлять подтверждающие документы не требуется. Сюда же будут включаться дата прибытия к месту командирования и дата выбытия из места командирования.

Так, при командировках по Беларуси размеры возмещения расходов по найму жилья составляют:

в областных центрах и г. Минске – 50 руб.;

в районных центрах – 25 руб.;

в остальных населенных пунктах – 20 руб.

Однако если сумма расходов по найму жилья превысит указанные лимиты, то работник должен будет представить подтверждающие документы. Но и в таком случае возмещение не может быть больше стоимости одноместного номера в гостинице проживания (п. 15, 16 Положения).

При оплате или фактическом предоставлении принимающей или направляющей стороной жилого помещения за границей расходы по найму не возмещаются.

Командировки водителей-международников

Для командированных водителей, осуществляющих международные автоперевозки, за исключением международных автомобильных перевозок для собственных нужд, в Положении разработана отдельная глава с учетом специфики их деятельности.

В частности, возмещение расходов по найму и суточных водителям-международникам будет производиться за каждые сутки в виде общей выплаты без представления подтверждающих документов, исходя из размеров:

за время нахождения в пределах Беларуси – не более пятикратного размера, но не менее однократного размера суточных по Беларуси;

за время нахождения за границей – до 150 EUR включительно, но не менее 25 EUR.

Конкретный размер и порядок расчета общей выплаты в сутки определяются нанимателем.

Установлен также порядок возмещения указанным лицам командировочных расходов в случае, если расходы по найму превышают размер общей выплаты, определенный нанимателем.

Положением также изменен порядок возмещения расходов, связанных с направлением за границу на обучение и командировками в Беларусь из-за границы и за границей.

Распространяется Положение в отношении работников, направленных в служебные командировки, начиная с 23.03.2019.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»