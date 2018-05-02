Внесены изменения в законодательство о соцстраховании

27 марта 2019, 11:33

В целях приведения отдельных норм законодательства в соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 500 «О государственном социальном страховании» (далее – Указ № 500), постановлением Совета Министров от 22 марта 2019 г. № 187 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам государственного социального страхования» (далее – постановление) внесены дополнения и изменения:





-в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569.





В связи с тем, что индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам (далее – индивидуальные предприниматели), Указом № 500 предоставлено право не уплачивать обязательные страховые взносы за периоды неосуществления деятельности в отчетном году, право на пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (далее – пособия) для них увязано с продолжительностью периода, за который уплачены указанные взносы.

Индивидуальные предприниматели имеют право на пособия в текущем календарном году, если взносы за отчетный год уплачены не менее чем за 183 календарных дня, либо за весь период со дня постановки на учет до окончания отчетного года. Если случаи временной нетрудоспособности, беременности и родам наступили у них в году постановки на учет в качестве плательщиков взносов, пособия назначаются при условии, если в этом году до наступления указанных случаев ими уплачены взносы не менее чем за 30 календарных дней.

При определении среднедневного дохода для исчисления пособий индивидуальным предпринимателям периоды неосуществления деятельности, за которые не уплачены взносы, будут исключаться из числа дней отчетного года, на основании представленных указанными лицами документов персонифицированного учета.

Пособия индивидуальным предпринимателям (кроме ставших на учет в текущем году) невозможно назначить без документов персонифицированного учета о суммах уплаченных взносов и периодах осуществления деятельности за отчетный год.

В связи с этим, для индивидуальных предпринимателей, представивших листок нетрудоспособности до подачи документов персонифицированного учета за отчетный год, днем обращения за пособиями считается день представления не листка нетрудоспособности, а указанных документов.

- в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 г. № 837.





Так, физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, заполняют индивидуальные сведения по форме ПУ-3 на основании уплаченных обязательных страховых взносов и периодов неосуществления деятельности.

Справочно. Категории физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы:





• индивидуальные предприниматели;





• нотариусы;





• адвокаты;





• лица, осуществляющие предусмотренные законодательными актами виды ремесленной деятельности по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;





• физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей;





• творческие работники;





• граждане, работающие за пределами Республики Беларусь;





• граждане, работающие в представительствах международных организаций в Республике Беларусь, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в Республике Беларусь;





• граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в Республике Беларусь, участвующие в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза;

• физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности в соответствии с законодательными актами (самозанятые лица).





• другие.





Работники органов Фонда социальной защиты населения при условии отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов могут заполнять, представлять и подписывать своей электронной цифровой подписью индивидуальные сведения по форме ПУ-3 по физическим лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы.

В таких случаях сумма уплаченных обязательных страховых взносов заполняется в индивидуальных сведениях по форме ПУ-3 пропорционально месяцам осуществления деятельности.





Кроме того, индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются работником органа Фонда и подписываются его электронной цифровой подписью по физическим лицам:

- восстанавливающим нарушенные пенсионные права за счет казны Республики Беларусь, казны административно-территориальной единицы;

- самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы, в случае смерти (сумма уплаченных обязательных страховых взносов заполняется в индивидуальные сведения по форме ПУ-3 пропорционально месяцам осуществления деятельности).

С 1 июля 2019 года в сведениях о приеме и увольнении по форме ПУ-2 работодателям обязательно заполнять графу «Код работы по совместительству» (если застрахованное лицо является внешним совместителем, в графе указывается «1», если не является внешним совместителем, – «0»).

-в Положение о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательных страховых взносов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 июля 2009 г. № 917.





В частности, постановлением определен порядок постановки на учет и снятия с учета новых категорий плательщиков обязательных страховых взносов, а именно физических лиц, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности в соответствии с законодательными актами (самозанятые лица) и иностранных организаций, деятельность которых признается деятельностью через постоянное представительство.

Иные корректировки в указанные нормативные правовые акты внесены с учетом правоприменительной практики и носят уточняющий характер.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала сайта Минтруда и соцзащиты Беларуси

