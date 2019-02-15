Апрель: основные изменения законодательства

28 марта 2019, 9:53

Новые правила для игорного бизнеса

С 01.04.2019 многочисленные изменения произойдут в сфере игорного бизнеса. Регламентирована деятельность онлайн-казино. Все игорные заведения будут доступны для посещения только лицам, достигшим 21 года.

Также с 01.04.2019 для игорного бизнеса вводится пониженная на 50% ставка налога, если на учете в СККС объект налогообложения находится менее 15 календарных дней отчетного месяца.

Постановление Совета Министров от 26.02.2019 № 123; постановление Совета Министров от 28.02.2019 № 137 «Об экспертизе моделей игровых автоматов и включении их в реестр»; постановление Совета Министров от 01.03.2019 № 139 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305»; постановление МНС от 27.12.2018 № 28; постановление МНС от 31.01.2019 № 9 «О правилах организации и (или) проведения азартных игр»; постановление МНС от 31.01.2019 № 10 «О предоставлении удаленного доступа к виртуальному игорному заведению».

Увеличится плата за сбор отходов

С 01.04.2019 увеличатся размеры платы, вносимой производителями и поставщиками на текущий (расчетный) банковский счет оператора за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки.

Постановление Совета Министров от 29.12.2018 № 979.

Изменения в при отчислении в фонды в страховании

С 05.04.2019 фонды предупредительных (превентивных) мероприятий будут формироваться страховщиками в белорусских рублях за счет ежемесячных отчислений от поступивших страховых взносов по каждому виду добровольного страхования в зависимости от объема использованных средств этих фондов в установленных размерах.

Постановление Совета Министров от 29.12.2018 № 981.

Скорректирован порядок оказания государственной финансовой поддержки

С 13.04.2019 господдержка будет оказываться в исключительных случаях по решению Президента только в виде предоставления бюджетного займа для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное заключение.

Уточняется круг лиц, которые могут рассчитывать на господдержку – это юрлица – резиденты Республики Беларусь (за исключением бюджетных организаций, банков, Банка развития Беларуси, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено Главой государства) и ИП.

Указ Президента от 10.01.2019 № 10.

Обувь не нужно маркировать контрольными знаками

С 15.04.2019 позиция «обувь, за исключением обуви, бывшей в употреблении» будет исключена из перечня товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, за исключением товаров, информация о производстве и (или) ввозе на территорию Республики Беларусь которых подлежит внесению в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров».

В то же время с 15.04.2019 начнет реализовываться пилотный проект по маркировке обуви, классифицируемой кодами 6401–6405 ТН ВЭД ЕАЭС, средствами идентификации.

Постановление Совета Министров от 15.03.2019 № 161 «О создании национальной системы маркировки товаров и реализации пилотного проекта по маркировке обуви средствами идентификации».

Владение оружием – не для всех

С 16.04.2019 расширится перечень заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием. В частности, в него будут включены:

психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

травмы опорно-двигательного аппарата, и (или) заболевания опорно-двигательного аппарата, и (или) их последствия.

При этом Минздравом будут определены условия, при соблюдении которых возможно владение оружием гражданами при наличии определенных заболеваний и физических недостатков.

Постановление Совета Министров от 13.02.2019 № 92 «Об утверждении перечня заболеваний и физических недостатков граждан, при наличии которых противопоказано владение оружием».

Изменится порядок удаления, пересадки объектов растительного мира

С 29.04.2019 с 0,01 до 0,03 га увеличивается площадь озелененных территорий общего пользования, которые подлежат включению в схему озелененных территорий общего пользования города, района в городе. Обновление схемы озелененных территорий общего пользования должно будет проходить не реже 1 раза в 5 лет.

Установлены общие требования при удалении, пересадке объектов растительного мира.

Определен порядок удаления, пересадки объектов растительного мира на основании утвержденной проектной документации.

Закон от 18.12.2018 № 153-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О растительном мире».

Подробнее читайте в аналитическом материале Г.Н. Ерилина «Изменения в законодательстве о растительном мире»

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»