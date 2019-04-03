МНС: доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц - 2019, что изменилось

3 апреля 2019, 8:20

С 1 января 2019 года действует Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее - НК), изложенный в новой редакции. Помимо изменения его структуры внесены изменения и дополнения в отдельные разделы налогового законодательства.

Рассмотрим, какие изменения коснулись доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц, установленных статьей 208 НК:

1) расширен перечень доходов, освобождаемых от налогообложения подоходным налогом.

Статья 208 НК дополнена нормами, в соответствии с которыми от подоходного налога освобождаются:

- денежные средства, единовременно предоставляемые в безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 N 572 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей" (пункт 2 статьи 208 НК);

- вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством пациентами за участие в проведении клинических испытаний лекарственных средств (пункт 7 статьи 208 НК);

- денежные премии, полученные победителями республиканского конкурса "Семья года", в размерах, установленных законодательством, а также призы, полученные участниками этого республиканского конкурса (пункт 27 статьи 208 НК);

- денежное вознаграждение и призы, полученные победителем республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь", в размерах, установленных законодательством, а также призы, полученные участниками этого республиканского конкурса (пункт 28 статьи 208 НК);

- по 31 декабря 2019 года доходы, полученные по заключенным с субъектами рынка беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов соглашениям о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (пункт 63 статьи 208 НК);

- по 31 декабря 2020 года доходы в виде процентов по договорам займа, в том числе микрозайма, иным договорам, предусматривающим аналогичные условия передачи в собственность денежных средств, заключенным физическими лицами с потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи, членами которых они являются, при фактическом сроке таких договоров не менее одного года (пункт 64 статьи 208 НК);

2) внесены корректировки, в результате которых от подоходного налога освобождаются:

- по аналогии с расходами на служебные командировки такие же выплаты, производимые членам органа управления организации в связи с исполнением ими функций членов, а также физическим лицам не по месту основной работы (службы, учебы), в том числе при выполнении ими работ (оказании услуг) по гражданско-правовым договорам, если такие выплаты предусмотрены указанными договорами (пункт 4 статьи 208 НК);

- материальная помощь, выплачиваемая нанимателями в связи со смертью бывших работников, не достигших пенсионного возраста, их близким родственникам (пункт 11 статьи 208 НК);

- доходы в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, материальной или иной помощи, а также пожертвований, поступивших на благотворительный счет, открытый в банке Республике Беларусь, получаемые физическими лицами, нуждающимися в получении медицинской помощи, а также в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера (пункт 30 статьи 208 НК);

- доходы, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами Республики Беларусь, а также гражданами Республики Беларусь, не признаваемыми налоговыми резидентами Республики Беларусь, от возмездного отчуждения в течение пяти лет (в том числе путем продажи, мены, ренты) одного не завершенного строительством капитального строения (здания, сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела (пункт 44 статьи 208 НК);

3) проиндексированы (увеличены) размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога:

- стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Республики Беларусь, приобретенных для детей в возрасте до восемнадцати лет, оплаченных или возмещенных за счет средств белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей, с 776 бел.руб. до 833 бел.руб. на каждого ребенка от каждого источника в течение налогового периода (пункт 14 статьи 208 НК);

- доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно с 6116 бел.руб. до 6569 бел.руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (пункт 22 статьи 208 НК);

- доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей, получаемые от:

организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, учебы), - с 1847 бел.руб. до 1984 бел.руб. от каждого источника в течение календарного года;

организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся местом основной работы, - с 122 бел.руб. до 131 бел.руб. от каждого источника в течение календарного года (пункт 23 статьи 208 НК);

профсоюзных организаций членами таких организаций, - с 370 бел.руб. до 397 бел.руб. от каждой профсоюзной организации в течение календарного года (пункт 38 статьи 208 НК);

- доходы в виде оплаты нанимателем за работника, а также профсоюзной организацией за члена своей организации страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, с 3164 бел.руб. до 3398 бел.руб. от каждого источника в течение календарного года (пункт 24 статьи 208 НК);

- безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или) натуральной формах, поступившие на благотворительный счет банка Республики Беларусь пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с 12 223 бел.руб. до 13 128 бел.руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (пункт 29 статьи 208 НК).

Разъяснение инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебской области от 29 марта 2019 года





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