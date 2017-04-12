Нанимателя обяжут оплачивать медосмотры при приеме на работу

3 апреля 2019, 8:57

Депутаты 2 апреля в первом чтении приняли изменения в Закон «Об охране труда».

Планируется, что медосмотры при приеме на работу будет оплачивать наниматель.

Представляла документ в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

— Это обязанность работодателя обеспечивать оплату прохождения медицинских осмотров, но по реализации нормы был ряд вопросов, поэтому четко мы ее прописываем, — объяснила министр.

Так, после того как изменения вступят в силу, работодатель будет нести расходы не только по медосмотрам своих сотрудников, но и в том случае, если человека только принимают на работу.

— Из чего мы исходили? До того как человек идет проходить медосмотр, он уже прошел собеседование у работодателя, то есть он сдал экзамен, работодатель дал добро на прием на работу, — говорит Ирина Костевич. — Поэтому мы возлагаем на работодателя эту обязанность — несение расходов на медицинские осмотры.

Кроме того, законопроект закрепляет норму о работе мобильных групп, которые проводят мониторинг исполнения законодательства об охране труда. Также в законе появятся две новые статьи — по охране труда работников-надомников и домашних работников. Как объяснила министр, речь в статьях идет о том, что работодатель должен провести инструктаж по охране труда и обеспечить страхование от несчастных случаев на производстве.

Законопроект принят в первом чтении, перед вступлением в силу он должен пройти второе чтение, согласование в Совете Республики и подписание у президента.

Медосмотр обязательно должны пройти, к примеру, работники пищевой промышленности, бытового обслуживания (бань, парикмахерских, косметических салонов, прачечных, химчисток), торговли, общепита, работники гостиниц и общежитий, которые занимаются обслуживанием клиентов.

Медосмотр работников сейчас стоит 12−27 рублей в поликлиниках.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY



