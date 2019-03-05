В Беларуси будет упрощена работа с наличными денежными средствами при осуществлении кассовых операций

3 апреля 2019, 10:17

Национальный банк Республики Беларусь в целях упрощения работы субъектов хозяйствования с наличными денежными средствами постановлением Правления от 19 марта 2019 г. № 117 утвердил Инструкцию о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами (далее – Инструкция). Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.

Утвержденная Инструкция включает в себя требования, содержавшиеся до этого в трех различных документах:

Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. № 107;

Инструкции о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2013 г. № 185;

Инструкции об организации наличного денежного обращения в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 марта 2011 г. № 112.

Новая Инструкция также предусматривает ряд изменений, в числе которых можно выделить следующие.

Определены случаи, при которых устанавливаются сроки выдачи и остаток наличных белорусских рублей для субъектов хозяйствования. При этом субъектам хозяйствования, не установившим ежедневные сроки сдачи наличных белорусских рублей, будет предоставлена возможность не сдавать наличные белорусские рубли в банки в случае наличия остатка в кассе в сумме не более 2 базовых величин в день.

Для упрощения работы с наличными белорусскими рублями и иностранной валютой у субъектов хозяйствования появится возможность их получения не только в банках, но и с использованием корпоративных дебетовых карточек. При этом субъекты хозяйствования смогут вносить наличные белорусские рубли, в том числе выручку, с использованием корпоративных дебетовых карточек с применением программно-технических средств, обеспечивающих обслуживание держателей карточек.

Субъектам хозяйствования предоставляется возможность приема наличных белорусских рублей ("сбора выручки") лицом, имеющим соответствующие полномочия, от подразделений субъекта хозяйствования (численностью работников не более 2 человек), уполномоченных лиц (включая кассиров) для последующей сдачи либо в кассу субъекта хозяйствования, либо в банк. При этом в Инструкции приведена форма документа, подтверждающая такую операцию – расписка о приеме наличных белорусских рублей.

Также Инструкция отменяет обязанность установления банками своим клиентам лимита остатка кассы в наличной иностранной валюте, порядка и сроков сдачи наличной иностранной валюты.

Инструкцией устанавливается единый срок представления отчета об израсходованных суммах при проведении текущих операций и при служебных командировках независимо от наличной или безналичной формы проведения указанных операций – 15 рабочих дней.

Кроме того, субъектам хозяйствования, осуществляющим оптовую торговлю, предоставляется право принимать наличные белорусские рубли от других субъектов хозяйствования за реализованные им товары в сумме не более 100 базовых величин по каждому платежу.

Принятые изменения будут способствовать улучшению условий осуществления экономической деятельности в Беларуси, позволят значительно упростить условия ведения кассовых операций для субъектов хозяйствования и упорядочить их работу с наличными белорусскими рублями и иностранной валютой.