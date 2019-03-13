Вопрос: В соответствии с приказом от 18 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Берлин. Начало служебной командировки 21 марта 2019 г., окончание – 25 марта 2019 г.





Применяются ли для данного работника нормы Положения о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 176?

Ответ: Нет, не применяются. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. № 176 (далее – Положение № 176) вступило в силу с 23 марта 2019 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 марта 2019 года (т.е. в отношении работников, направленных в служебные командировки начиная с 23 марта 2019 года).

Поскольку на начало срока командирования действовали нормы Инструкции о порядке и условиях предоставления гарантий и компенсаций при служебных командировках за границу, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 30 июля 2010 г. № 115, то и возмещение расходов при командировании работника должно производиться с учетом норм данной Инструкции.

Вопрос: В соответствии с приказом от 21 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Москва.





Начало служебной командировки с 23 марта 2019 г., окончание – 25 марта 2019 г.





Применяются ли для данного работника нормы Положения № 176?

Ответ: Да, применяются. Возмещение расходов производится с учетом норм Положения № 176.

Положение № 176 вступило в силу с 23 марта 2019 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 марта 2019 года (т.е. в отношении работников, направленных в служебные командировки начиная с 23 марта 2019 года).

Вопрос: В соответствии с приказом от 25 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Витебск. Срок служебной командировки 1 день 27 марта 2019 г. (однодневная служебная командировка).





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 27 марта 2019 г., прибыл в г. Витебск 27 марта 2019 г.

выбыл из г. Витебска 27 марта 2019 г., прибыл в г. Минск 27 марта 2019 г.





В каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?

Ответ: Расходы по найму жилого помещения не возмещаются.

Согласно части шестой пункта 15 Положения № 176 при ежедневном возвращении командированного работника к месту жительства, а также однодневных командировках в пределах Республики Беларусь возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Суточные выплачиваются за 1 день.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику производится за все время пребывания в служебной командировке, включая время нахождения в пути (за все дни служебной командировки согласно приказу), в размерах, установленных в приложении 1 к Положению № 176 при командировании в пределах Республики Беларусь.

Таким образом, размер суточных составит 9 бел.руб. (9 бел.руб.*1 день).

Вопрос: В соответствии с приказом от 22 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Брест. Срок служебной командировки с 24 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 24 марта 2019 г., прибыл в г. Брест 25 марта 2019 г.

выбыл из г. Бреста 25 марта 2019 г., прибыл в г. Минск 25 марта 2019 г.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?

Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 1 день.

Так как начало срока командирования (24 марта 2019 г.) наступило после даты вступления в силу Положения № 176, то возмещение расходов должно производиться с учетом норм Положения № 176 (независимо от даты издания приказа о командировании).

Поскольку в приведенном примере днем прибытия в г. Брест и днем выбытия из г. Бреста является один и тот же день (25 марта 2019 г.), то в случае непредставления работником подтверждающих документов, расходы по найму жилого помещения компенсируются за 1 день (25 марта 2019 г.) в размере 50 руб. (50 руб.*1 день).

Согласно части первой пункта 15 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения при командировании в пределах Республики Беларусь осуществляется с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия из него в размерах, установленных в приложении 1 к Положению № 176, без представления подтверждающих документов.

Суточные возмещаются за 2 дня.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику производится за все время пребывания в служебной командировке, включая время нахождения в пути, в размерах, установленных в приложении 1 к Положению № 176.

Поскольку в данной ситуации время пребывания в служебной командировке начинается 24 марта 2019 г., а заканчивается 25 марта 2019 г., то возмещение суточных производится за 2 дня.

Вопрос 5: В соответствии с приказом от 21 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Витебск. Срок служебной командировки с 24 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 24 марта 2019 г., прибыл в г. Витебск 24 марта 2019 г.

выбыл из г. Витебска 25 марта 2019 г., прибыл в г. Минск 25 марта 2019 г.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?

Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 2 дня.

Так как начало срока командирования (24 марта 2019 г.) наступило после даты вступления в силу Положения № 176, то возмещение расходов должно производиться с учетом норм Положения № 176 (независимо от даты издания приказа о командировании).

Поскольку в приведенном примере днем прибытия в г. Витебск является 24 марта 2019 г., а днем выбытия из г. Витебска – 25 марта 2019 г., то в случае, если подтверждающие документы не представлены, расходы по найму жилого помещения компенсируются за 2 дня (24 и 25 марта 2019 г.) и составят 100 руб. (50 руб.*2 дня).

Согласно части первой пункта 15 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения при командировании в пределах Республики Беларусь осуществляется с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия из него в размерах, установленных в приложении 1 к Положению, без представления подтверждающих документов.

Суточные возмещаются за 2 дня.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику за все время пребывания в командировке, включая время нахождения в пути, производится в размерах, установленных в приложении 1 к Положению, при командировании в пределах Республики Беларусь.

Поскольку в данной ситуации время пребывания в служебной командировке начинается 24 марта 2019 г., а заканчивается 25 марта 2019 г., то возмещение суточных производится за 2 дня.

Вопрос: В соответствии с приказом от 20 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Брест. Срок служебной командировки с 25 по 29 марта 2019 г.





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 25 марта 2019 г., прибыл в г. Брест 26 марта 2019 г.

выбыл из г. Бреста 28 марта 2019 г., прибыл в Минск 29 марта 2019 г.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?

Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 3 дня.

Согласно части первой пункта 15 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения при командировании в пределах Республики Беларусь осуществляется с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия из него в размерах, установленных в приложении 1 к Положению № 176, без представления подтверждающих документов.

Поскольку в приведенном примере днем прибытия в г. Брест является 26 марта 2019 г., а днем выбытия из г. Бреста – 28 марта 2019 г., то в случае, если командированным работником подтверждающие документы не представлены, компенсация расходов по найму жилого помещения будет произведена за 3 дня (26, 27 и 28 марта 2019 г.) в размере 150 руб. (50 руб.*3 дня).

Согласно части второй пункта 15 Положения № 176 в случае, когда расходы по найму жилого помещения превышают размеры, установленные в приложении 1 к Положению № 176, возмещение данных расходов производится нанимателем на основании подтверждающих документов, но не выше стоимости одноместного номера в гостинице проживания, если иное не предусмотрено Положением № 176.

В случае, если командированный работник представил подтверждающие документы по найму жилого помещения, размер которых превышает установленный приложением 1 к Положению № 176 (например, 180 руб. за трое суток), то возмещение расходов по найму жилого помещения производится по указанной в подтверждающих документах стоимости (180 руб. за трое суток), но не превышающей стоимости одноместного номера в гостинице, в которой он проживал (например, 330 руб. за трое суток).

Суточные выплачиваются за 5 дней.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику производится за все время пребывания в служебной командировке, включая время нахождения в пути (за все дни служебной командировки согласно приказу), в размерах, установленных в приложении 1 к Положению № 176.

Поскольку в приведенном примере время пребывания в служебной командировке, установленное приказом, начинается 25 марта 2019 г. и заканчивается 29 марта 2019 г., то возмещение суточных производится за 5 дней (25, 26, 27, 28 и 29 марта 2019 г.).

Размер суточных составит 45 руб. (9 руб.*5 дней).

Вопрос: В соответствии с приказом от 20 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Смоленск. Срок служебной командировки 1 день, 25 марта 2019 г. (однодневная служебная командировка).





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 25 марта 2019 г., прибыл в г. Смоленск 25 марта 2019 г.

выбыл из г. Смоленска 25 марта 2019 г., прибыл в г. Минск 25 марта 2019 г.





В каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?

Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 1 день.

Согласно части первой пункта 16 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения за границей осуществляется без представления подтверждающих документов в размерах, установленных в приложении 2 к Положению № 176, включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него.

Поскольку в данном примере днем прибытия и выбытия из г. Смоленска является 25 марта 2019 г., то расходы по найму жилого помещения производятся за 1 день, 25 марта 2019 г., и составят 120 долл. США.

Суточные выплачиваются за 1 день.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику производится за все время пребывания в служебной командировке, включая время нахождения в пути (за все дни служебной командировки согласно приказу), в размерах, установленных в приложении 2 к Положению № 176.

Таким образом, размер суточных составит 30 долл. США (30 долл. США *1 день).

Вопрос: В соответствии с приказом от 22 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Москва. Срок служебной командировки с 24 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 24 марта 2019 г., прибыл в г. Москва 25 марта 2019 г.

выбыл из г. Москва 25 марта 2019 г., прибыл в Минск 25 марта 2019 г.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?





Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 1 день.





Так как начало срока командирования (24 марта 2019 г.) наступило после даты вступления в силу Положения № 176, то возмещение расходов должно производиться с учетом норм Положения № 176 (независимо от даты издания приказа о командировании).

Согласно части первой пункта 16 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения за границей осуществляется без представления подтверждающих документов в размерах, установленных в приложении 2, включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него.

Поскольку в данном примере днем прибытия и выбытия из г. Москва является 25 марта 2019 г., то расходы по найму жилого помещения производятся за 1 день, 25 марта 2019 г., и составят 140 долл. США.

Суточные возмещаются за 2 дня.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику за все время пребывания в командировке, включая время нахождения в пути, производится в размерах, установленных в приложении 2 к Положению № 176.

Поскольку в данной ситуации время пребывания в служебной командировке начинается 24 марта 2019 г., а заканчивается 25 марта 2019 г., то возмещение суточных производится за 2 дня и составят 60 долл. США (30 долл. США*2 дня).

Вопрос: В соответствии с приказом от 21 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Смоленск. Срок служебной командировки с 24 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г.





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 24 марта 2019 г., прибыл в г. Смоленск 24 марта 2019 г.

выбыл из г. Смоленск 25 марта 2019 г., прибыл в г. Минск 25 марта 2019 г.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?

Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 2 дня.

Так как начало срока командирования (24 марта 2019 г.) наступило после даты вступления в силу Положения № 176, то возмещение расходов должно производиться с учетом норм данного Положения № 176 (независимо от даты издания приказа о командировании).

Согласно части первой пункта 16 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения за границей осуществляется без представления подтверждающих документов в размерах, установленных в приложении 2, включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него.

Поскольку в приведенном примере днем прибытия в г. Смоленск является 24 марта 2019 г., а днем выбытия из г. Смоленск – 25 марта 2019 г., то расходы по найму жилого помещения компенсируются за 2 дня (24 и 25 марта 2019 г.) и составят 240 долл. США. (120 долл. США*2 дня).

Суточные возмещаются за 2 дня.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику за все время пребывания в командировке, включая время нахождения в пути, производится в размерах, установленных в приложении 2 к Положению № 176, при командировании в пределах Республики Беларусь.

Поскольку в данной ситуации время пребывания в служебной командировке начинается 24 марта 2019 г., а заканчивается 25 марта 2019 г., то возмещение суточных производится за 2 дня и составят 60 долл. США (30 долл. США*2 дня).

Вопрос: В соответствии с приказом от 20 марта 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Смоленск. Срок служебной командировки с 25 по 29 марта 2019 г.





В соответствии с проездными документами работник:





выбыл из г. Минска 25 марта 2019 г., прибыл в г. Смоленск 26 марта 2019 г.

выбыл из г. Смоленска 28 марта 2019 г., прибыл в г. Минск 29 марта 2019 г.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?





Ответ: Расходы по найму жилого помещения компенсируются за 3 дня.

Согласно части первой пункта 16 Положения № 176 возмещение расходов по найму жилого помещения за границей осуществляется без представления подтверждающих документов в размерах, установленных в приложении 2, включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него.

Поскольку в данной ситуации днем прибытия в г. Смоленск является 26 марта 2019 г., а днем выбытия из г. Смоленска 28 марта 2019 г., то расходы по найму жилого помещения производятся за 3 дня, 26, 27 и 28 марта 2019 г. и составят 360 долл. США (120 долл. США* 3 дня).

Суточные выплачиваются за 5 дней.

Согласно части первой пункта 20 Положения № 176 возмещение суточных командированному работнику производится за все время пребывания в служебной командировке, включая время нахождения в пути (за все дни служебной командировки согласно приказу), в размерах, установленных в приложении 2 к Положению № 176.

Поскольку в приведенном примере время пребывания в служебной командировке, установленное приказом, начинается 25 марта 2019 г. и заканчивается 29 марта 2019 г., то возмещение суточных производится за 5 дней (25, 26, 27, 28 и 29 марта 2019 г.).

Размер суточных составит 150 долл. США (30 долл. США *5 дней).

Вопрос: В соответствии с приказом от 2 апреля 2019 г. работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Барановичи на срок с 9 по 12 апреля 2019 г.





Наниматель до направления работника в служебную командировку заключил договор с гостиницей в г. Барановичи и произвел оплату за проживание.





За какое количество дней и в каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья?





Ответ: Расходы по найму жилого помещения не компенсируются.

Согласно пункту 17 Положения № 176 при оплате или фактическом предоставлении принимающей или направляющей стороной жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Таким образом, поскольку в приведенном примере организация предоставила командированному работнику жилое помещение для проживания во время служебной командировки, то возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Вопрос: В соответствии с приглашением работник направляется в служебную командировку из г. Минска в г. Милан на срок с 15 по 18 апреля 2019 г. По условиям командирования, указанном в приглашении, принимающая сторона обеспечивает работника жилым помещением (гостиница), обедом и ужином (завтрак предоставляется в гостинице), а также предоставляет транспорт для передвижения внутри страны командирования.





Вместе с тем 15 апреля 2019 г. работника обеспечивают только ужином, а 18 апреля 2019 г. – обедом.





В каком размере работнику компенсируются расходы по найму жилья и выплачиваются суточные?





Ответ: Расходы по найму жилого помещения не компенсируются.

Согласно пункту 17 Положения № 176 при оплате или фактическом предоставлении принимающей или направляющей стороной жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Таким образом, поскольку в приведенном примере принимающая сторона предоставила командированному работнику жилое помещение для проживания во время служебной командировки (гостиница), то возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Суточные выплачиваются только за 2 дня (время нахождения работника в пути).

Согласно части второй пункта 20 Положения № 176 в случае, если принимающая сторона согласно приглашению берет на себя расходы, связанные с обеспечением командированного работника питанием и транспортом в пределах места командировки, направляющая сторона выплату суточных не производит, за исключением суточных за время нахождения в пути.

Поскольку в приведенном примере принимающая сторона берет на себя обязательства по обеспечению командированного работника средствами передвижения внутри пункта командирования, а также обедом и ужином (завтраки включены в стоимость проживания в гостинице), то выплата суточных направляющей стороной не производится.

Вместе с тем, так как 15 и 18 апреля 2019 г. являются временем нахождения работника в пути и за эти дни не соблюдено в совокупности условие, определенное в части второй пункта 20 Положения № 176 (обеспечение командированного работника питанием и транспортом в пределах места командировки), то за указанные два дня выплачиваются суточные в размере 100 евро (50 евро * 2 дня).