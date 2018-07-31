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    • № 4, апрель 2019

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    Минтруда: пенсии по возрасту повысят в 2019 году несколько раз

    4 апреля 2019, 12:40

    В Беларуси существует система социальной поддержки пенсионеров, в том числе и адресная помощь, отмечают в ведомстве.

    Министерство труда и социальной защиты будет и в 2019 году выступать с инициативой о повышении пенсий по возрасту, сообщил заместитель главы ведомства Александр Румак.

    По его словам, в 2018 году пенсии в стране повышались три раза.

    "И в 2019 году в стране будут повышаться пенсии", — заявил заместитель министра труда и соцзащиты в четверг на заседании круглого стола по вопросам демографии и старения населения в Палате представителей Национального собрания Беларуси.

    По его словам, пенсии будут пересчитывать в установленном порядке, предложения внесут в правительство и президенту.

    Румак отметил, что пожилой человек в Беларуси — это необязательно финансово зависимый от своих детей и внуков. Ни для кого не секрет, что многие пенсионеры помогают финансово своим детям, и речь идет не только о символических подарках и сувенирах к каким-то праздникам, отметил он.

    Румак также подчеркнул, что в Беларуси существует система социальной поддержки пенсионеров, в том числе и адресная помощь.

    Он также коснулся темы социальных спецучреждений для пожилых людей — в настоящее время в Беларуси более 70 интернатов для пожилых людей и инвалидов. По словам Румака, в интернатах общего типа есть свободные места, а учреждения психоневрологического направления заполнены полностью.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by

    Тематика: Пенсии
     

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