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    • № 7, июль 2019

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    МВФ посоветовал повысить пенсионный возраст в Беларуси

    16 июля 2019, 10:03

    Также специалисты фонда считают, что белорусским властям следует обратить особое внимание на занятость женщин и людей старше 55 лет.

    Эксперты МВФ советуют повысить пенсионные возраст в Беларуси, соответствующие рекомендации содержатся в демографическом докладе фонда.

    Демографический доклад экспертов Международного валютного фонда по населению в частности стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы был размещен на сайте ведомства 15 июля.

    Согласно данным аналитиков, в ближайшее время из-за пониженной рождаемости и миграции население этих стран существенно сократится. По мнению специалистов, это неизбежно окажет влияние не только на уровень жизни и финансовую стабильность, но и на производительность экономики в целом. Кроме того, повлечет давление на здравоохранение и пенсионные системы.

    В списке рекомендаций МВФ для решения проблемы – некоторые демографические реформы, в частности, повышение пенсионного возраста.

    "Некоторые страны могут улучшить ситуацию, повысив уровень занятости, особенно среди женщин и работников старшего возраста, а также увеличив пенсионный возраст", – отмечается в докладе.

    Пенсионная реформа для Беларуси - целесообразна

    Эксперты МВФ убеждены, что реформа пенсионного возраста в Беларуси (а также в Молдове, России, Турции и Украине) будет особенно целесообразна "с точки зрения численности рабочей силы и с точки зрения финансовой устойчивости".

    Также специалисты считают, что следует обратить особое внимание на занятость женщин и людей старше 55 лет в республике.

    "Беларусь получила бы значительную выгоду, если бы повысила занятость людей старшего возраста даже без повышения пенсионного возраста", – считают в МВФ.

    В докладе отмечается также, что в Беларуси и ряде других стран амбициозные реформы могли бы в долгосрочном периоде приостановить сокращение рабочей силы.

    Напомним, что МВФ посоветовал властям Беларуси продолжить пенсионные реформы еще в 2016 году. В числе предлагаемых мер фигурировали постепенное повышение порога выхода на пенсию до 65 как для мужчин, так и для женщин.


    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by
     

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