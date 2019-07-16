Более 33 % работников в Беларуси получают зарплату 1 тыс. руб. и выше

16 июля 2019, 12:23

Согласно данным о медианной заработной плате за май 2019 г., 33,6 % работников в Беларуси получали зарплату выше 1 тыс. руб., сообщили в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 руб. получали 2,4 % работников, от 300,1 руб. до 1000 руб. - 64 %. Довольно высокий процент - 21,6 % - тех работников, заработок которых составил от 1000,1 руб. до 1500 руб. Выше этой суммы, но в пределах 2000 руб. получали 6,8 % работников. Еще больше - до 3000 руб. - 3,4 %, до 5000 руб. - 1,2 %, до 7000 руб. - 0,3 %, до 10000 руб. - 0,2 % и выше этой суммы - 0,1 %.

Данные о медианной заработной плате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2018 г. размер медианной зарплаты (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше) составляла 751,1 руб., то в мае 2019 г.- 802,7руб.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - 1797,5 руб., производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1480,6 руб., производстве химических продуктов - 1294 руб., деятельности воздушного транспорта - 1441,1 руб. При этом сферу информации и связи отличает более высокий размер медианной зарплаты (3018,6 руб.), поскольку процент получающих выше среднего в своей отрасли здесь выше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - 543,9 руб., образование - 604,9 руб., предоставление прочих видов услуг - 622,4 руб., здравоохранение и социальные услуги - 655,6 руб.

Источник: БЕЛТА.