В Беларуси выросло число предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат

18 июля 2019, 12:50

В Беларуси выросло число предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат. В июне у 196 предприятий и индивидуальных предпринимателей обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (месяцем ранее — у 154). Это следует из данных Департамента госинспекции труда Минтруда. Властям также не удается сократить число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты.

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в июне, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдачи денег ниже «минималки», но тем не менее они попали в статистику.

Больше всего предприятий и индивидуальных предпринимателей, у которых в июне обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении, было в Витебской и Минской областях — 57 и 33 соответственно. Меньше всего — в Гродненской (14 предприятий). Среди этих предприятий оказались в том числе Оршанский лесхоз, Стайский сельский исполком, «Гомельпромстрой», Слонимская фабрика мягкой мебели, хоккейный клуб «Динамо-Минск», футбольный клуб «Динамо-Минск», строительное управление № 34 ОАО «Стройтрест № 7» в Минске, Борисовский хрустальный завод имени Ф. Э. Дзержинского, строительный трест № 13 в Бобруйске, «Бобруйсксельмаш», Бобруйский комбинат хлебопродуктов.

При этом у 34 организаций нашли в июне нарушения в выплате зарплат ниже минимальной. Из них 8 находится в Витебской области, по 6 — в Гомельской и Гродненской, по 5 — в Брестской и Минске. В Минской области в июне было одно предприятие, на котором обнаружили случаи выплаты зарплаты ниже минимальной, а в Могилевской — 3. В число этих предприятий в том числе попали ЖЭУ № 3 Московского района Минска, БНТУ, Строительно-монтажный трест № 19 в Лиде, Сморгонская МПМК-165, Лидская ДСПМК-72, Житковичский торфобрикетный завод, Хойникская центральная районная больница, холдинговая компания «Пинскдрев», Телеханский лесхоз, СПМК-27 в Полоцке.

За первое полугодие проверяющие выявили 1434 факта нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска. За нарушения штрафы получили 1112 нанимателей и 1032 должностных лица на общую сумму 397,5 тысячи рублей.

В январе-июне также выявили 125 фактов выплаты зарплаты ниже минимальной. За эти нарушения штраф получили 100 должностных лиц нанимателей на сумму 6,2 тысячи рублей.

Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями. В этих областях на начало апреля было 112 и 205 предприятий — должников по взносам в ФСЗН.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY