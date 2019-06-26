В Беларуси не хватает больше 94 тысяч работников. Кадровые проблемы пытаются закрыть иностранцами

18 июля 2019, 16:01

Иностранцы стали чаще приезжать на работу в Беларусь, следует из данных Департамента по труду и миграции МВД. В первом полугодии в нашу страну прибыло для работы 9442 человека. Это на 1842 работника больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из тенденций: украинцы стали реже искать работу в нашей стране, зато активнее приезжают китайцы, узбеки и турки. Больше половины прибывших иностранцев трудоустроилось в Минске.

За 2018 год в Беларусь на заработки прибыло почти 16,2 тысячи человек. То есть в этом году их число может заметно превысить прошлогодний показатель, если динамика по прибытию иностранцев сохранится.

Активнее всего иностранцы трудоустраиваются в Минске: 5146 человек в первом полугодии. Наименее привлекательны для зарубежных специалистов, если судить по статистике, Могилевская и Витебская области (160 и 255 человек соответственно).

Первое место по числу прибывших работников занимает Россия — 2550. На втором месте расположился Китай — 2442 человека (за аналогичный период прошлого года — 1454), на третьем — Украина (1458 против 2013), а на четвертом — Узбекистан (640 против 585).

В числе стран, из которых активнее всего едут к нам на заработки, также входят Казахстан (229), Армения (189), Азербайджан (151), Турция (124), Таджикистан (106), Литва (102). К примеру, за аналогичный период прошлого года из Турции на заработки к нам приехало 146 человек.

К примеру, китайцы и украинцы в Беларуси работают в основном рабочими, а узбеки заняты в торговле.

Напомним, на белорусском рынке труда растет дефицит рабочих, в республиканской базе вакансий сейчас значится около 94 тысяч предложений нанимателей.

В 2018 году в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Планировалось, что проект будет подготовлен до конца прошлого года, однако о результатах работы группы не сообщалось. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY