Проект указа об ипотеке скоро ляжет на стол президента

10 сентября 2019, 9:49

Проект указа об ипотеке прошел согласования и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение главы государства, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев.

Проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки был разработан Министерством экономики. Как ранее заявлял глава ведомства Дмитрий Крутой, "на полноценной основе" в республике ипотека может быть внедрена с 2021 года.

"Законодательство об ипотеке сегодня уже существует. В проекте указа мы отразили практику, наработанную в стране, а также опыт других стран в ипотечном строительстве. Постарались скорректировать те шероховатости, которые не давали в полной мере вовлекать широкие слои населения в ипотеку. Прошло согласование со всеми заинтересованными, в том числе с банками. Поэтому оба проекта указа уже готовы, и в ближайшее время будем их вносить на рассмотрение главе государства", – рассказал вице-премьер в интервью "СБ".

Отметил Кухарев и факт снижения ставки рефинансирования, а как результат – и более высокую доступность банковских кредитов.

О внедрении жилищной ипотеки в Беларуси говорят не первый год. В прошлом от ее запуска отказывались из-за высоких темпов инфляции, а в последние два года этот показатель находится на рекордно низком уровне.

Преимущество ипотеки перед кредитованием состоит в том, что здесь сама недвижимость служит в виде обеспечения обязательств перед банком. Правда, пока задолженность не будет погашена, все операции с недвижимостью нужно будет согласовывать с банком.

Рассказал вице-премьер и о том, как будут работать строительные сбережения.

"Прописан четкий механизм, как можно накапливать средства. Гражданин вносит определенную сумму на специальный счет, который открывает ему банк, и таким образом оплачивает часть стоимости жилья. Банк начисляет процент, и плюс государство выдает определенную стимулирующую премию. И дальше банк выдает на строительство недостающую сумму. Человек уже будет реально участвовать в строительстве", – пояснил заместитель премьер-министра.

Как отметил Кухарев, работа с банками уже проведена, и финансовые институты готовы работать (и не только крупнейшие).

"Любой банк, если увидит свою заинтересованность, сможет участвовать в этой работе", – заключил вице-премьер.

Как ранее сообщали в Минстройархитектуры, по указу о строительных сбережениях гражданину нужно будет накопить не менее 30% стоимости будущего жилья. На оставшееся 70% цены будет предоставляться кредит на срок от 15 до 20 лет. Чиновники обещали, что ставки по кредиту будут на 1-2% ниже среднерыночных.

Участвовать в системе жилищных накоплений, как заявляли чиновники, будут иметь право все белорусы, в том числе и те, кто не нуждается в решении "жилищного вопроса". Впрочем, предполагалось, что такая система оплаты будет распространяться лишь на строительство и модернизацию жилья, но не на "вторичку".

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by