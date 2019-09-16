16 сентября 2019, 8:26

Программа интеграции Беларуси и России рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Создание единых Налогового и Гражданского кодексов, единый регулятор нефтегазовой отрасли, совместные внешнеторговый режим и почти единый банковский надзор – издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в российском правительстве опубликовало некоторые подробности программы экономической интеграции Беларуси и России.

"Дорожные карты" и намеченные сроки

6 сентября премьер-министры России и Беларуси парафировали проект "Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства". Подробности этого документа не оглашались, проект программы не публиковался.

Начало работы по большинству пунктов Программы предполагается с 1 января 2021 года. К 1 ноября этого года стороны должны предоставить предложения по "дорожным картам" объединения экономик. В следующем году необходимо выработать шаги на законодательных уровнях.

Важнейшим пунктом проекта, под данным издания, должно стать объединение налоговых систем. Единый Налоговый кодекс должен быть принят к 1 апреля 2021 года.

Еще два пункта программы — объединение с 2021 года таможенной политики и энергополитики с созданием единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии.

"Интеграция, не менее, чем в ЕС"

Помимо этого страны намерены договорится об объединении платежных систем и практически едином режиме защиты инвестиций. Об объединении эмиссионных банков и единой валюте в документе речи не идет.

Промышленную политику также намерены регулировать по единым нормам, а 2021 году планируется появление единого доступа к госзакупкам и системы учета собственности и унификация хозяйственного законодательства. Под этим, вероятнее всего, подразумевается Гражданский кодекс.

Помимо этого с января 2022 года Россия и Белоруссия намерены вести "согласованную политику" на рынке труда и в сфере социальной защиты.

Издание отмечает, что судя по тезисам документа речь идет о "частичной экономической интеграции на уровне не менее чем в Евросоюзе, а в ряде вопросов — аналогичная конфедеративным или даже федеративным государствам".

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Sputnik.by