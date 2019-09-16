Средняя зарплата в Беларуси в августе составила 1117,8 рублей

25 сентября 2019, 8:20

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе текущего года составила 1117,8 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

В июле этого года средняя зарплата была на уровне 1128,5 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за август сформировалась в размере 1512,8 руб. (темп роста к августу минувшего года - 105,6 %). В Минской области она составила 1165,1 руб. (107,6 %), в Гомельской - 1004 руб. (106,3 %), в Гродненской - 966,4 руб. (106,4 %), в Брестской - 967,3 руб. (107,2 %), в Витебской - 957,8 руб. (107,1 %), в Могилевской - 934,6 руб. (106 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,6 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4129,7 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3423,2 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2406,1 руб.), производство химических продуктов (2103,4 руб.), горнодобывающая промышленность (2052,1 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (1912,3 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (633,4 руб.), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (610,6 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (613,8 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (648 руб.).

Источник: БЕЛТА.