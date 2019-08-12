МАРТ: недостатки товара должны указываться на сайте интернет-магазина

25 сентября 2019, 9:37

При реализации в интернет-магазинах бывших в употреблении товаров, а также товаров, в которых устранялся недостаток (недостатки), или товаров, имеющих недостаток (недостатки), такая информация должна доводиться продавцом до сведения потребителей вместе с наименованием товара на сайте интернет-магазина.

В соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 4 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31 (далее – Правила продажи по образцам), до момента заключения договора продавец должен довести до сведения покупателя, помимо прочей, информацию о том, что товары были в употреблении или в них устранялся недостаток (недостатки), в том числе об имеющихся в товарах недостатках. При этом такая информация размещается непосредственно с наименованием товара и размещается (доводится) до сведения потребителей в сети Интернет, т.е. на сайте интернет-магазина (пункты 4, 6 Правил продажи по образцам).

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (далее – Закон), если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого товара сведения о наличии недостатка (недостатков) должны быть указаны в документе, подтверждающем факт приобретения товара.

Справочно.

Документ, подтверждающий факт приобретения товара, - кассовый чек, иной платежный документ в соответствии с законодательством, квитанция к приходному кассовому ордеру, товарный чек, документ (карт-чек, чек и др.), подтверждающий совершение платежа посредством банковских платежных карточек, электронных денег, систем дистанционного банковского обслуживания, автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства, иной документ, подтверждающий оплату товара в соответствии с законодательством, надлежащим образом оформленный технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, иной документ, содержащий сведения о наименовании продавца, наименовании, цене товара (статья 1 Закона).

Частью 3 пункта 10 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 (далее – Правила продажи), определено, что если приобретаемые покупателями товары были в употреблении, имеют недостаток (недостатки) или в них устранялся недостаток (недостатки), покупателям должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения таких товаров указанные сведения должны быть отражены в товарном чеке.

Ввиду изложенного сведения о том, что товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, должны доводиться продавцом до сведения покупателей в одном (товарный чек) и/или нескольких документах.

Обращаем ваше внимание!!!

В соответствии с пунктом 77 Правил продажи, в случае реализации покупателю бывшего в употреблении непродовольственного товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, покупатель вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные статьей 20 Закона.

Справочно.

Согласно статье 20 Закона потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

соразмерного уменьшения покупной цены товара;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

возмещения расходов по устранению недостатков товара.

Кроме того, потребитель вправе расторгнуть договор розничной купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона.

Также, в случае непредоставления потребителю необходимой и достоверной информации о предлагаемом товаре в части устранения в нем недостатка (недостатков) или о том, что товар является бывшим в употреблении, потребитель имеет право предъявить претензию о расторжении договора розничной купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы (пункт 1 статьи 16 Закона).

Справочно.

На основании пункта 1 статьи 16 Закона, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте реализации товара необходимую и достоверную информацию о товаре, потребитель вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, - в разумный срок потребовать от продавца (поставщика) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы либо от изготовителя (поставщика) возврата уплаченной за товар денежной суммы, а также возмещения других убытков.