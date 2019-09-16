  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 10, октябрь 2019

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Планово-экономический отдел» на ваш e-mail!

    Другие
    наши издания

    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»

    Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,9% до $16,6 млрд

    30 сентября 2019, 10:29

    Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,8 млрд. рублей, или на 4,0%, сообщают в Минфине.

    Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

    В январе-августе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 806,5 млн. долларов США:
    - 521,8 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
    - 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
    - 67,1 млн. долларов США – МБРР;
    - 42,2 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;
    - 24,9 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

    Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 года составило 1 145,6 млн. долларов США:
    - 508,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;
    - 410,9 млн. долларов США – банки Китая;
    - 176,5 млн. долларов США – ЕФСР;
    - 48,4 млн. долларов США – МБРР;
    - 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;
    - 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

    Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

    За январь-август 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688,0 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
    Тематика: Долги, Финансы
     

    Новости по теме: