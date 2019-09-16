Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,9% до $16,6 млрд 30 сентября 2019, 10:29 Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,8 млрд. рублей, или на 4,0%,



Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.



В январе-августе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 806,5 млн. долларов США:

- 521,8 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

- 67,1 млн. долларов США – МБРР;

- 42,2 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

- 24,9 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.



Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 года составило 1 145,6 млн. долларов США:

- 508,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 410,9 млн. долларов США – банки Китая;

- 176,5 млн. долларов США – ЕФСР;

- 48,4 млн. долларов США – МБРР;

- 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;

- 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.



Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.



За январь-август 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688,0 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей. Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,8 млрд. рублей, или на 4,0%, сообщают в Минфине по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.В январе-августе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 806,5 млн. долларов США:- 521,8 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;- 67,1 млн. долларов США – МБРР;- 42,2 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;- 24,9 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 года составило 1 145,6 млн. долларов США:- 508,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;- 410,9 млн. долларов США – банки Китая;- 176,5 млн. долларов США – ЕФСР;- 48,4 млн. долларов США – МБРР;- 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;- 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.За январь-август 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688,0 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей. Тематика: Долги, Финансы Все новости Новости по теме: Финансовое положение столичных предприятий остается стабильным

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