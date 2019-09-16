Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,9% до $16,6 млрд
30 сентября 2019, 10:29
Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 1,8 млрд. рублей, или на 4,0%, сообщают в Минфине
.Внешний государственный долг
по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.
В январе-августе 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 806,5 млн. долларов США:
- 521,8 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;
- 67,1 млн. долларов США – МБРР;
- 42,2 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;
- 24,9 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-августе 2019 года составило 1 145,6 млн. долларов США:
- 508,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;
- 410,9 млн. долларов США – банки Китая;
- 176,5 млн. долларов США – ЕФСР;
- 48,4 млн. долларов США – МБРР;
- 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;
- 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.Внутренний государственный долг
по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.
За январь-август 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688,0 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.