Банковская карта: что нужно знать, чтобы уберечь свои деньги от мошенников

1 октября 2019, 8:29

Из-за чего белорусы лишаются денег на банковской карточке и что нужно знать, чтобы сохранить деньги на карт-счете?

В августе 2018 года в Нацбанке начал работать Центр мониторинга и реагирования на компьютерные угрозы в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby). Его сотрудники определили: чаще всего белорусы лишаются денег на своем карт-счете по двум причинам. Первая – сообщают данные своей карточки в социальных сетях другу, страницу которого в действительности взломали мошенники. Вторая – рассказывают по телефону лжеработникам банков конфиденциальную информацию (номер карты, SMS-пароль), которая позволяет совершить онлайн-платеж.

Безопасность онлайн-платежей в нашей стране обеспечивает компания Assist Belarus.

Ее руководитель Вячеслав Сенин рассказал, что делать, чтобы не украли ваши деньги.

– Опасно ли оставлять данные своей банковской карты в мобильном приложении? Например, чтобы взять в аренду велосипед или электросамокат.

– Компания байкшеринга сотрудничает с нами, и мы отвечаем за сохранность данных банковских карт ее клиентов. Это мировая практика – не заставлять пользователя постоянно вводить реквизиты своей карты. Они сохраняются не в самом приложении, а на серверах в зашифрованном виде. Если кому-то и удастся взломать мобильные сервисы байкшеринга, в лучшем случае этот человек сможет немного покататься без оплаты. Украсть деньги с карточек пользователей у него не получится.

Возможность мошенничества в популярных приложениях для аренды велосипеда или автомобиля, вызова такси сводится почти к нулю. Если приложение вам незнакомо, изучите его, почитайте отзывы. Если боитесь, заведите отдельную карту для онлайн-оплат.

– Иногда интернет-магазины либо отели просят выслать фотографию банковской карты. Что делать в таком случае?

– Они просят это сделать, чтобы получить подтверждение: карта у вас на руках, вы не пытаетесь расплатиться с помощью чужих данных. Высылать фото можно, но оставляйте открытыми только первые 4 и последние 4 цифры. Это общее правило безопасности. Никогда не разглашайте CVV код – 3 цифры, которые размещаются под магнитной лентой, и SMS-пароль.

– Бесконтактная карта: пользоваться ей удобно, но риск лишиться средств на счету выше. Не раз слышала, что человек терял бесконтактную карточку, другой находил и несколько раз оплачивал ею свои мелкие покупки.

– Бесконтактную технологию вводили, чтобы сократить время оплаты мелких покупок. Риски контролируются лимитами, без пароля нельзя оплатить покупку стоимостью свыше 20, а по некоторым картам – свыше 90 рублей.

Через приложение в телефоне или интернет-банкинг вы можете заблокировать карту сами. И если другой человек попытается ею расплатиться, на терминале у кассира появится информация: «Изъять карту без объяснения причин».

Тех, кто находит чужую карту и пытается совершить ею оплату, легко вычислить. Как правило, эти люди идут в магазин, а там видеонаблюдение. Если кто-то привязывает чужую карту к своему мобильному приложению, чтобы бесплатно использовать каршеринг, то прикрепляет к нему свои права, где есть все данные. И за потраченные с чужой карты 20–40–60 рублей получает тюремный срок. Был случай, когда девушка нашла чужую банковскую карту, купила по ней через Интернет билет в кино. Ее задержали прямо во время сеанса.

Если вы потеряли карту и кто-то ею расплатился – большая вероятность, что деньги вернут. Так что пишите заявление в милицию.

– Как защитить свою карточку?

– Не сообщайте ее данные ни родственникам, ни друзьям, ни банковским работникам. Если друг в соцсетях пишет, что ему нужны деньги, просит номер и срок действия вашей карты, не сообщайте.

Через мобильный или интернет-банкинг установите лимиты на операции, запрет на расчеты вашей картой за пределами Беларуси, оплату покупок в Интернете. Вы всегда сможете их откорректировать. Подключите SMS- или PUSH-уведомления и сразу узнаете о движении средств на счету.

Если держатель допустил халатность – сообщил мошеннику реквизиты и SMS-пароль, это уже его ответственность, ведь он сам поспособствовал преступлению.

Оспорить операцию через банк можно даже в том случае, если продавец обманул с товаром: вы заказывали фирменные кроссовки через интернет-магазин, а вам прислали подделку. Не удается договориться с продавцом – можно обратиться с жалобой в банк, чьей карточкой расплачивались. Некоторые белорусские банки на платной основе выполняют процедуру принудительного возврата денег (чарджбэк). Либо продавец должен будет доказать банку, что он прислал тот товар, который обещал.

Как могут украсть данные карточек и деньги со счета?

В социальных сетях предлагали услугу: окажем содействие в получении онлайн-кредита гражданам, которым отказал банк. Злоумышленники выясняли паспортные данные (фотографии либо скан страниц), номер мобильного, код подтверждения, приходящий на телефон.

Получая необходимые сведения, воры оформляли онлайн-кредит на максимально возможную сумму и выводили денежные средства одним из предоставленных банком способов.

Клиент банка получил SMS о выигрыше в лотерее. На сайте по ссылке предлагали ввести данные карты, размещенные на обеих сторонах, либо адрес электронной почты. После этого клиенту поступило уведомление, что призовой фонд в долларах США, а ему могут перевести только рубли. Но чтобы их получить, необходимо оплатить комиссию. Клиент всё сделал.

В результате он потерял не только эти деньги, но и раскрыл реквизиты своей банковской платежной карточки, тем самым дав возможность мошеннику использовать их в противоправных целях.

Злоумышленник под видом покупателя связывается с клиентом банка – продавцом, который разместил объявление о продаже товара в интернете. Под предлогом внесения залога покупатель просит продавца передать реквизиты карты, SMS-код, иногда другую персональную информацию или предоставляет ссылку на мошеннический сайт (визуально похожий на официальный сайт банка и имеющий похожий адрес в адресной строке) для получения денежного перевода. После ввода данных продавец денег не получает, зато в распоряжении покупателя – все необходимые сведения для доступа в чужой интернет-банкинг.

Специалисты советуют: никогда не разглашайте CVV код – 3 цифры, которые размещаются под магнитной лентой, и SMS-пароль. Если потеряли карту – сразу блокируйте ее.

Если с вашей карточки украли деньги, это не значит, что вы их потеряли навсегда. Правила платежных систем предусматривают возможность оспорить операцию, и деньги вернут через определенное время.

На 100 % рисков не избежать, их можно только контролировать. Вышел из квартиры – закрой дверь. Если оставил дверь открытой, какова вероятность ограбления? Так и с банковской картой.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Агентство «Минск-Новости»