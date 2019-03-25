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    • № 10, октябрь 2019

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    В Беларуси наконец стали пересматривать советские стандарты

    10 октября 2019, 9:48

    Около 630 госстандартов утверждено за 2019 год, из них 60% были гармонизированы с международными требованиями.

     Белорусский Госстандарт вместе с российскими коллегами начал системный пересмотр и анализ стандартов, которые были приняты еще до 1992 года, сообщила первый зампред ведомства Ирина Осмола.

    Она рассказала, что в России предложение отменить все советские стандарты одобрения не получило. Среди них есть актуальные, отметила Осмола, которые востребованы, в том числе в промышленной отрасли.

    Известно, что из утвержденных до 1992 года стандартов за 2019 год было рассмотрено уже порядка 800.  Из них 300 подлежат переработке, в 150 нужно вносить правки, а 60 вовсе будут отменены как утратившие актуальность. Ну а 320 – актуальны и будут применяться далее в неизменном виде.

    "Мы за 2019 год утвердили около 630 государственных стандартов. 60% принятых стандартов гармонизированы с международными требованиями. Они идентичны международным", – добавила первый зампред Госкомитета по стандартизации, ее слова привела БелТА

    За текущий год, отметила Осмола, уже отменено 292 стандарта, потерявших актуальность, сейчас формируется план на следующий год – в нем 440 госстандартов. Часть из них касается так называемой "зеленой экономики": речь о стандартах в сфере возобновляемых источников энергии, пищевой продукции, электротехники, а также машиностроения.

    Финансирование этой работы производится из госсредств, но Госстандарт призывает принять участие представителей бизнес-сферы.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by
    Тематика: Стандартизация
     

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