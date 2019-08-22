11 октября 2019, 12:51

Продовольственные товары за сентябрь подорожали на 0,1%, непродовольственные — на 0,9%, прайс на услуги поднялся на 0,6%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре по сравнению с прошлым месяцем составил 100,5%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

По сравнению с декабрем прошлого года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 103,4%. Таким образом с начала года инфляция выросла на 3,4%, рост за сентябрь составил 0,5%.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги (подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера) составил в сентябре по сравнению с прошлым месяцем 100,3%, с начала года — 103%.

Повышение цен на продовольственные товары за первый месяц осени составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем; по сравнению с началом года отмечено увеличение на 2,2%. Стоимость непродовольственных товаров на белорусском рынке поднялась на 0,9% по сравнению с августом; на 3,2% — по сравнению с началом года.

Цена на услуги в сентябре поднялась в сравнении с августом на 0,6%. Рост с начала года составил 5,8%.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Sputnik.by