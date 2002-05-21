Изменения в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Занятия»

16 октября 2019, 15:52

Автор: В.Э. Самосейко, магистр права, юрисконсульт ООО «Евро Девелопмент»

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 11.09.2019 № 43 «Об изменении Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Занятия» (ОКРБ 014-2017)» (далее – Постановление № 43) с 01.10.2019 внесены многочисленные изменения в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 014-2017 «Занятия», утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 24.07.2017 № 33 (далее – ОКЗ). В частности:

1) Уточняются правила установления кода должности служащего (профессии рабочего).

Например, в соответствии с новой редакцией подп. 4.14 п. 4 ОКЗ структурные элементы, включенные в табл. 2–9 ОКЗ, могут быть использованы при формировании пользователями самостоятельно полного кода должности служащего (профессии рабочего), отражающего сведения информационного характера и применяемого в организациях для собственных нужд. При этом первые 8 знаков полного кода устанавливаются в соответствии с ОКЗ, остальные – по усмотрению пользователей.

Состав структурных элементов полного кода должности служащего (профессии рабочего) определяется пользователем в соответствии со спецификой конкретных задач, решаемых с помощью ОКЗ. Наниматели не могут устанавливать полный код, как они желают. Полный код может зависеть от конкретных задач. Например, при заполнении ПУ-2 в полном коде вместо указания на необходимый выпуск ЕКСД (ЕТКС) указывается код квалификационной категории (разряда).

Если специальным НПА предусмотрена иная структура полного кода должности служащего (профессии рабочего), то наниматель должен руководствоваться им.

2) Изменены наименования ряда начальных групп.

В основном это касается государственных должностных лиц и должностей медработников со средним специальным образованием;

3) Актуализированы наименования должностей служащих и профессий рабочих.

Рассматриваемые изменения касаются должностей, которые содержаться в:

● выпуске 3 ЕКСД «Должности служащих, занятых в электроэнергетике», утв. постановлением Минтруда от 01.10.1999 № 127;

● выпуске 14 ЕКСД «Должности служащих, занятых в деятельности воздушного транспорта», утв. постановлением Минтруда от 21.05.2002 № 77;

● выпуске 16 ЕКСД «Должности служащих, занятых в деятельности железнодорожного транспорта и метрополитена», утв. постановлением Минтруда от 16.11.2017 № 72.

По некоторым должностям служащих (например, воспитатель) устранены противоречия с ЕКСД в указании диапазона либо наличия категорирования. Актуализация обусловлена необходимостью правильного указания кода должности служащего при заполнении ПУ-2.

Добавлены новые коды по уже имеющимся должностям служащих, а по ряду руководящих должностей госслужащих произошла замена кодов:

● директор департамента;

● заведующий отделом;

● заведующий сектором;

● начальник главного управления и др.

Изменения необходимо учитывать при заполнении ПУ-2.

Подробнее ознакомится с изменениями, внесенными в общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Занятия» (ОКРБ 014-2017), можно в аналитическом материале В.Э. Самосейко «Изменения в ОКЗ».

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