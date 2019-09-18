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    • № 10, октябрь 2019

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    Указ по борьбе с посредничеством внесли на рассмотрение Президенту

    21 октября 2019, 8:22

    Никаких помех для добросовестных посредников не будет: некоторые их них добиваются низкой цены за счет дилерской скидки от производителя.

    Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение президенту, об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов в эфире телеканала СТВ. 

    Сообщается, что документ предусматривает обязательное согласование закупок, осуществляемых за счет государственных средств, с вышестоящими органами. В таком случае процесс утверждения будет напрямую связан с ценой закупки.

    "Постановлением Совета министров будет регулироваться этот ограничительный ценз, чтобы там купить кусок бумаги, вы не ходили по министерствам и не спрашивали разрешения. Думаю, что определенная сумма будет стоять и лимитироваться, как предел закупки, которую может предприятие осуществлять без разрешения соответствующего органа", – пояснил Анфимов.

    Он также отметил, что никаких помех для добросовестных посредников не будет. Некоторые их них получают у производителя определенную дилерскую скидку, а потому могут предложить даже более низкие цены.

    "Многие посредники работают по упрощенной системе налогообложения, пользуясь определенными льготами. Продают по ценам вполне приемлемым для того, чтобы с ними работали. Поэтому заслоны на пути вот таких добросовестных посредников никто не собирается ставить", – резюмировал глаза КГК.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Sputnik.by

     

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