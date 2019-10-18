ФПБ призывает скорее внедрить страхование риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации

28 октября 2019, 10:09

ФПБ призывает к скорейшему внедрению механизма по страхованию риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации, заявил председатель федерации Михаил Орда.

"Если с задержкой заработной платы на короткий период вопрос решается, то в случаях, когда предприятие становится банкротом, мы видим нарастающую проблему, - сказал Михаил Орда. - Есть случаи, когда люди годами не могут получить свой законный заработок или теряют его вообще. Поэтому профсоюзы настаивают на скорейшем принятии документа, который бы определял механизм компенсации этих потерь. Я имею в виду страхование рисков невыплаты заработной платы".

По словам председателя, внедрение этого механизма защиты позволит работнику получить гарантированный доход за определенный период при банкротстве должника-нанимателя, обеспечить своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантом пенсионного обеспечения. Такой вид страхования достаточно успешно существует в некоторых соседних странах.

В целом, отметил Михаил Орда, основные и наиболее важные показатели Генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов сторонами выполняются. Прежде всего это касается выплаты заработной платы, цен. В частности, по республике реальная заработная плата (зарплата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-сентябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,8 %.

Вместе с тем по-прежнему вызывает обеспокоенность своевременность выплаты заработной платы. Например, на 1 января 2019 г. просроченная задолженность по зарплате в республике была в 83 организациях (сумма просроченной задолженности составила 7,6 млн руб.), на 1 марта - в 179 организациях (13,9 млн руб.), на 1 июля - 23 организациях (5,3 млн руб.). На 1 октября ситуация не улучшилась. Так, в 74 организациях долги по оплате труда перед работниками составили 10,5 млн руб. За январь-сентябрь выявлено более 650 нарушений сроков выплаты заработной платы. Для сравнения за аналогичный период 2018-го - более 900 случаев.

Профсоюзные организации постоянно проводят текущий мониторинг проблемных вопросов в области оплаты труда, занятости и социальных гарантий в организациях, в том числе касательно своевременности выплаты заработной платы. Информация о выявленных нарушениях направляется в территориальные подразделения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Инициируется рассмотрение этих вопросов на заседаниях коллегий министерств и ведомств, отраслевых, территориальных советов по трудовым и социальным вопросам.

Источник: БЕЛТА.