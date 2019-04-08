В Минэкономики рассказали о первых результатах действия Декрета о развитии предпринимательства

19 ноября 2019, 10:46

Министр экономики Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства, которая открылась в Минске, рассказал о первых результатах принятого два года назад Декрета «О развитии предпринимательства».

Как отметил руководитель ведомства, целью этого документа было сделать предпринимательство национальным брендом страны. «Я считаю, что мы последовательно движемся к этой цели – много документов было подписано в развитие этого Декрета, целый пакет законодательных инициатив перешел уже к новому составу Парламента, которому придется реализовывать эти законы», – сказал Дмитрий Крутой.

В числе основных результатов действия Декрета Министр в частности выделил рост количества субъектов малого бизнеса. «Мы ежемесячно мониторим эти данные и видим (особенно в этом году), что цифры очень хорошо растут. В целом количество субъектов выросло примерно на 5 %. Если посмотреть структуру, происходит определенная трансформация – уменьшается количество микроорганизаций и увеличивается количество малых и средних субъектов. Растет в этом году количество индивидуальных предпринимателей и, что радует, не только в торговом сегменте, но и среди тех, кто занимается производством продукции», – отметил Дмитрий Крутой.

Заметно, по его словам, выросло и количество самозанятых – людей, которые занимаются бизнесом по заявительному принципу, а также количество ремесленников. «В апреле этого года был расширен перечень видов деятельности, которыми можно заниматься этим людям. Мы видим, что буквально за четыре месяца их количество выросло на 4 тыс. человек. Это очень хорошо, – считает Министр. – В основном это регионы и города, где по объективным причинам существуют сложности с работой. Поэтому, считаем, в этой части Декрет выстрелил однозначно».

Естественно, выросло и количество поступлений в бюджет.

Еще очень важным, по словам Дмитрия Крутого, является вопрос финансирования бизнеса. «Прошлый год и девять месяцев этого стали рекордными с точки зрения выдачи нашими банками специальных кредитов для развития этого сегмента экономики», – пояснил Министр. Лидером здесь является Банк развития, который ежегодно выделяет почти Br200 млн этому сегменту экономики. Есть специальная программа, согласно которой финансируется примерно 1,5 тыс. проектов. В основном это кредиты Br100-150 тыс., но этого хватает для того, чтобы начать бизнес. По мнению Дмитрия Крутого, это очень важная программа, другие банки также подхватили эту инициативу, и сегодня уже практически каждый крупный банк имеет специальные ресурсы именно под эти цели.

«Важным моментом стала поддержка международных финансовых организаций. В этом году таким прорывным решением Европейского инвестиционного банка стало решение по продлению для Беларуси специальных кредитных линий для Беларусбанка и Белагропромбанка. Это самые выгодные по условиям кредиты», – подчеркнул Министр.

«Европейский инвестиционный банк в силу своего мандата и расширения присутствия в нашей республике эти деньги выделил. Причем он готов идти дальше и предложить сегментированные отраслевые программы – допустим, поддержки фермеров или поддержки предпринимателей, которые используют местные ресурсы или работают в сфере альтернативной энергетики, зеленой экономики», – добавил Министр.

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