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    • № 12, декабрь 2019

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    Проект Закона о госрегистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря

    21 ноября 2019, 9:58

    На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

    Проект предусматривает комплексное совершенствование правового регулирования процедур государственной регистрации и ликвидации бизнеса, ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направлен на упрощение и сокращение ряда требований, предъявляемых сегодня при создании и ликвидации бизнеса, максимальное использование информационного обмена между государственными органами в целях снижения нагрузки на бизнес.

    Проектом Закона решается вопрос выбора одного из государственных языков Республики Беларусь, на котором ведется ЕГР.  Устанавливается, что его выбор определяется программно-техническими условиями и языком принятия нормативных правовых актов, используемых при ведении ЕГР.

    Статьей 10 проекта Закона расширяются основания включения и актуализации сведений в ЕГР. Это не только документы и сведения, представляемые заявителями для государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также государственными органами и иными организациями в соответствии с их компетенцией, но и полученные посредством информационного взаимодействия ЕГР с иными информационными ресурсами и системами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

    Проект Закона предлагает расширение способов предоставления информации из ЕГР.

    Также предусматривается установление:

    - возможности предоставления копий учредительных документов юридических лиц, содержащихся в регистрационном деле. При этом ограничения в части предоставления персональных данных собственника имущества (учредителей, участников), руководителей юридических лиц, содержащихся в учредительных документах, применяться не будут;

    - единого срока осуществления административной процедуры по предоставлению информации из ЕГР для граждан и юридических лиц (5 календарных дней) (в настоящее время для юридических лиц этот срок составляет 7 календарных дней).

    Проектом Закона предлагается исключение процедуры согласования наименования юридического лица с одновременным сокращением требований к наименованиям, установленных законодательством. В настоящее время согласование наименования организации является необходимым действием, которое должны выполнить учредители юридического лица до обращения в регистрирующий орган за государственной регистрацией.

    Проектом Закона уточняется перечень документов, представляемых для государственной регистрации, и требования к ним. Проектом ГК устанавливается единый возраст, с которого возможно осуществление предпринимательской деятельности при наличии согласия одного из родителей, усыновителей, попечителей (16 лет). Указанное согласие не требуется для членов производственных кооперативов. В таких случаях проект Закона предусматривает необходимость представления в регистрирующий орган такого согласия.

    Предлагается исключить выдачу свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заменив его выпиской из ЕГР, которая будет выдаваться регистрирующим органом по результатам государственной регистрации юридического лица.

    В целях обеспечения актуальности сведений ЕГР проектом Закона предлагается сократить срок, в течение которого юридические лица обязаны внести изменения в свой учредительный документ и представить их для государственной регистрации (с 2-х месяцев до 15 дней).

    Предлагается упростить порядок ликвидации субъектов хозяйствования регистрирующим органом, т.е. отказаться от принятия решения регистрирующего органа в пользу внесения записи в ЕГР о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности) субъекта хозяйствования и др.

    Организатор публичного обсуждения проекта – Министерство юстиции Республики Беларусь.

    Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме  с 21 ноября по 6 декабря 2019 г. 


     

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