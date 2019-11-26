Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1123,4 рублей

26 ноября 2019, 8:25

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре 2019 г. составила 1123,4 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь.

В сентябре текущего года средняя зарплата была на уровне 1108,5 руб.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за октябрь сформировалась в размере 1541,6 руб. (темп роста к октябрю минувшего года - 105,7 %). В Минской области она составила 1125,2 руб. (106,6 %), Гомельской - 1015,1 руб. (106,2 %), Гродненской - 980,5 руб.(105,1 %), Брестской - 979,6 руб. (106,3 %), Витебской - 954,1 руб. (106,7 %), Могилевской - 936,6 руб. (106,2 %).

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,6 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4102,2 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3310,9 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2455,7 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (1855,8 руб.) горнодобывающая промышленность (1922,1 руб.), деятельность в области телекоммуникаций (1780,6 руб.), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (1739 руб.), производство химических продуктов (1715,1 руб.), грузовой воздушный транспорт (1677,6 руб.), научные исследования и разработки в области технических наук (1664,2 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (607,7 руб.), а также библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (664,1 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (666,2 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (719 руб.).

Источник: БЕЛТА.