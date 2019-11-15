МНС выносит на обсуждение проект постановления Совета Министров «О функционировании механизма электронных накладных»

27 ноября 2019, 9:48

Министерство по налогам и сборам выносит на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров «О функционировании механизма электронных накладных».

В настоящее время данный механизм урегулирован нормами постановления Совета Министров от 7 марта 2014 г. № 202 «О создании товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, а также предоставлении информации о них и внесении дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (далее – постановление № 202) и постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси от 17.04.2014 № 22/4 «Об утверждении Инструкции о порядке создания, передачи и получения товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, внесения в них изменений и (или) дополнений и установлении формы удостоверительной надписи на форме внешнего представления товарно-транспортных и товарных накладных, созданных в виде электронных документов, на бумажном носителе» (далее – Инструкция № 22/4).

С учетом полномочий, предоставленных Совету Министров Республики Беларусь Указом № 411, а также практики применения механизма товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов, назрела объективная необходимость совершенствования указанного механизма. Кроме того, учитывая необходимость расширения сферы применения электронного 2 документооборота в межстрановой торговле, а также присоединение Республики Беларусь к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной, принятому в г. Женеве 20 февраля 2008 года, проектом постановления предусматривается расширение сферы возможного применения электронного документооборота.

Также проектом постановления уточняется порядок использования средств электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) в части использования атрибутных сертификатов, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. № 143-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», а также определяется порядок признания иностранного сертификата открытого ключа путем установления доверия к нему доверенной третьей стороной. Доверенной третьей стороной является определенная Президентом Республики Беларусь организация, осуществляющая функции по признанию подлинности электронных документов при межгосударственном электронном взаимодействии. Такой организацией определено РУП «Национальный центр электронных услуг» (Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь»).

С учетом расширения сферы электронного документооборота юридически значимыми документами, в том числе признаваемыми первичными учетными документами, проектом постановления устанавливаются требования к операторам электронного документооборота (EDI – провайдерам), а также уточняется порядок выдачи, прекращения действия аттестата EDI-провайдера.

Полномочия Совета Министров Республики Беларусь на установление порядка создания, передачи и получения электронных накладных, а также в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза, и порядок предоставления информации о них; и требований к оператору электронного документооборота (EDI-провайдеру), обеспечивающему передачу и получение электронных накладных, а также в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами - членами 3 Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), установлены подпунктом 2.1 пункта 2 Указа № 411.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа № 411 расширяется понятие электронных накладных, под которыми понимаются: товарно-транспортные и товарные накладные в виде электронных документов – накладные в виде электронных документов, применяемые в Республике Беларусь с 2014 года в соответствии с постановлением № 202; электронные сообщения, создаваемые грузоотправителем при отгрузке товаров в адрес организации, местом нахождения которой не является Республика Беларусь, а также иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную хозяйственную (экономическую) деятельность. Такие сообщения будут составляться по форме товарно-транспортной накладной ТТН-1, и их использование позволит субъектам хозяйствования подготовиться к переходу к механизму прослеживаемости товаров, предусмотренного Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза от 29.05.2019 (далее – Соглашение) и проектом Указа Президента Республики Беларусь «О прослеживаемости товаров».

Учитывая, что в настоящее время между Республикой Беларусь и другими государствами не реализован электронный оборот юридически значимыми документами (в том числе товаросопроводительными документами), предполагается, что в случае осуществления операции перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости в другие государства, субъекты хозяйствования будут создавать и направлять EDI-провайдеру электронное сообщение, подписанное ЭЦП, содержащее сведения о грузополучателе-нерезиденте Республики Беларусь, которое будет 4 являться основанием для отражения такой операции в системе прослеживаемости.

При этом указание в таком электронном сообщении информации об отгрузке товаров в адрес грузополучателя-резидента ЕАЭС необходимо для выполнения Республикой Беларусь обязательств, взятых на себя при подписании Соглашения.

Справочно. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Соглашения государство-член, с территории которого перемещаются товары, подлежащие прослеживаемости, обеспечивает направление содержащихся в его национальной системе прослеживаемости сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и связанных с оборотом таких товаров операциях, совершаемых между лицами различных государств-членов, в государство-член, на территорию которого перемещаются такие товары, и государства-члены, по территориям которых предполагается осуществление перевозки товаров, подлежащих прослеживаемости, а также в иные государства-члены, если это предусмотрено законодательством государства-члена, с территории которого перемещаются товары, подлежащие прослеживаемости.

Указание в электронном сообщении информации об отгрузке товаров в адрес грузополучателя, не являющемся резидентом ЕАЭС, в том числе Республики Беларусь, необходимо для наличия в системе прослеживаемости полной и достоверной информации о количестве подлежащего прослеживаемости товара, находящегося в собственности субъекта хозяйствования.

Справочно. При перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, система прослеживаемости будет осуществлять контроль наличия достаточного количества товара, которое субъект хозяйствования планирует отгрузить (реализовать). При наличии необходимого количества электронная накладная будет одобряться системой. После подписания электронной накладной грузополучателем, количество соответствующего товара у грузоотправителя будет уменьшаться, а у грузополучателя – увеличиваться.

Также подпунктом 2.1 пункта 2 Указа № 411 предусматривается утверждение Советом Министров порядка создания, передачи и получения транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами – ЕАЭС, в виде электронных документов. Установление такого порядка направлено на создание условий для расширения сферы применения электронного документооборота при осуществлении взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. При этом электронные сообщения должны будут оформляться во всех случаях отгрузки товаров в адрес организации, местом нахождения которой не является Республика Беларусь, а также иностранного гражданина и лица без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную 5 хозяйственную (экономическую) деятельность, независимо от того, будет ли реализована возможность использования транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами – ЕАЭС, в виде электронных документов.

В целях развития электронных услуг, механизмов доверенной третьей стороны и трансграничного электронного взаимодействия на площадке РУП «Национальный центр электронных услуг» (далее – РУП «НЦЭУ») состоялась рабочая встреча представителей Российской Федерации и Республики Беларусь по обсуждению указанных вопросов. В соответствии с протоколом рабочей встречи от 16.11.2018 по вопросам развития электронных услуг, механизмов доверенной третьей стороны и трансграничного электронного взаимодействия (далее – протокол), стороны договорились о проведении пилотного проекта доверенной третьей стороны по использованию электронных накладных передаваемых EDI-провайдерам с использованием сервисов доверенной третьей стороны.

Механизм электронного документооборота планируется осуществлять следующим образом. Субъект хозяйствования, например Российской Федерации, создает электронный транспортный (товаросопроводительный) и (или) иной документ, подписывает его электронной цифровой подписью и направляет EDI-провайдеру Российской Федерации. При получении электронной накладной EDIпровайдер Республики Беларусь делает запрос в РУП «НЦЭУ», организацию определенной Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515 «О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь» национальным оператором доверенной третьей стороны по признанию подлинности электронных документов при межгосударственном электронном взаимодействии, об удостоверении подлинности электронного документа. РУП «НЦЭУ» при получении запроса от EDI-провайдера обращается к оператору доверенной третьей стороны Российской Федерации для удостоверения подлинности электронного документа, поступившего из Российской Федерации. Информация о подтверждении подлинности электронного документа передается от национального оператора Российской Федерации РУП «НЦЭУ» и далее EDIпровайдеру Республики Беларусь. После получения соответствующей информации EDI-провайдер Республики Беларусь передает электронную накладную субъекту хозяйствования Республики Беларусь.

Реализация пилотного проекта доверенной третьей стороны позволит отработать механизм передачи электронных документов при взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС.

Конкретные наименования электронных товаросопроводительных документов государств-членов ЕАЭС в проекте постановления не перечисляются, для их определения применена правовая конструкция, используемая в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение 18 к Договору о ЕАЭС) (транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, предусмотренные законодательством других государств-членов ЕАЭС, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС). Указанные документы применяются субъектами хозяйствования при оформлении заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, соответственно для определения налоговой базы по косвенным налогам, взимаемым при взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС.

Учитывая, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 января 2019 г. № 14 «О присоединении Республики Беларусь к международному договору» Республика Беларусь с 08.05.2019 присоединилась к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной, принятому в г. Женеве 20 февраля 2008 года, вышеуказанный порядок планируется применять при составлении международной товарно-транспортной накладной «CMR» в виде электронного документа (e-CMR).

С учетом практики применения механизма электронных накладных в Республике Беларусь, предусмотренного постановлением № 202, в проекте постановления закрепляется возможность участия автомобильного перевозчика в качестве участника электронного документооборота.

Справочно. В настоящее время в процессе создания электронных накладных принимают участие только грузоотправитель и грузополучатель. Включение в процесс создания электронных накладных автомобильного перевозчика позволит создать условия для технической реализации такого процесса и в дальнейшем отказаться от составления реестра товарно-транспортных накладных, создаваемых в виде электронных документов, предусмотренных 7 Правилами автомобильных перевозок грузов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 970.

С учетом расширения сферы применения механизма электронного документооборота при перемещении товаров проектом постановления предусматривается, что доступ к информации об электронных накладных, а также в виде электронных документов транспортных (товаросопроводительных) и (или) иных документов, подтверждающих перемещение товаров при осуществлении взаимной торговли между государствами – членами ЕАЭС, предоставляется налоговым и таможенным органам посредством удаленного доступа к информационной системе (системам) электронного документооборота.

С учетом практики применения механизма электронных накладных проектом постановления уточняется ряд положений, связанных с его функционированием. Так, в частности, проектом постановления закрепляется следующее:

1. Национальная академия наук Беларуси совместно с Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам и Министерством связи и информатизации по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь вправе устанавливать дополнительные реквизиты электронных накладных, не являющиеся обязательными для заполнения.

2. с момента создания EDI-провайдером грузоотправителя сообщения о подтверждении о получении накладной такая накладная может быть подписана грузополучателем в течение 10 календарных дней с момента получения такого подтверждения. В случае если в течение 10 дней накладная грузополучателем не подписана, она аннулируется EDI-провайдером. Об аннулировании уведомляются грузоотправитель и грузополучатель и автомобильный перевозчик (если он выступает участником электронного документооборота) путем направления уведомления;

3. изменения в накладную могут быть внесены в течение в течение 10 календарных дней с момента создания EDI-провайдером грузоотправителя сообщения о подтверждении о получении накладной. При необходимости внесения изменений в накладную грузоотправителем создается и направляется в адрес остальных участников электронного документооборота новая накладная. Ранее переданная накладная подлежит отмене;

4. накладная, подписанная всеми участниками электронного документооборота, отмене не подлежит.

Справочно. Указанные уточнения выработаны по результатам заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке 8 нормативной правовой базы, регламентирующей порядок механизма функционирования электронных накладных, созданной в соответствии с приказом Министра по налогам и сборам от 18.11.2019 № 119, состоявшихся 19 и 22 ноября 2019 г.

Во исполнение абзаца третьего подпункта 2.1 пункта 2 Указа № 411 проектом постановления устанавливаются требования к EDIпровайдерам, а также конкретизируется порядок выдачи и прекращения действия аттестата EDI-провайдера.

Выдача аттестата EDI-провайдера является административной процедурой (пункт 23.13 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, и осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур» (далее – Закон № 433-З).

Проектом постановления дополнительно к основаниям для отказа в осуществлении административной процедуры, закрепленным статьей 25 Закона № 433-З, предлагается предусмотреть следующие основания:

нахождение заявителя в процессе ликвидации либо открытии в отношении заявителя конкурсного производства в соответствии с законодательством о банкротстве;

обращение за получением аттестата до истечения одного года со дня прекращения действия аттестата по дискредитирующим основаниям.

В проекте постановления также закрепляются следующие обстоятельства, влекущие прекращение действия аттестата EDIпровайдера:

истечение срока, на который был выдан аттестат;

систематическое (два и более раза в течение календарного года) нарушение порядка передачи, получения, хранения электронных накладных и (или) ненадлежащее исполнение (неисполнение) EDI-провайдером обязанностей;

признание недействительным аттестата вследствие установления фактов, свидетельствующих о представлении для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов;

поступление заявления EDI-провайдера о прекращении им деятельности EDI-провайдера.

Учитывая, что проектом постановления для EDI-провайдеров предусматриваются новые требования (организация удаленного доступа таможенным органам, предоставление доступа налоговым и таможенным органам к информации об электронных товаросопроводительных документов государств-членов ЕАЭС), на выполнение которых необходимо время, проектом постановления предусматривается, что норма, предусматривающая признание недействительным аттестата вследствие установления фактов, свидетельствующих о представлении для его получения документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных документов, вступает в силу по истечении трех месяцев после официального опубликования проекта постановления.

Ожидается, что введение проектом Указа Президента Республики Беларусь «О прослеживаемости товаров» для организаций и индивидуальных предпринимателей обязанности обеспечить электронный документооборот в части создания товарно-транспортных и товарных накладных в виде электронных документов (далее – электронные накладные) в порядке, установленном законодательством, при обороте товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, создаст условия для увеличения количества EDI-провайдеров.

Справочно. По состоянию на 25 ноября 2019 г. аттестат оператора электронного документооборота выдан пяти юридическим лицам Республики Беларусь: ООО «Современные технологии торговли» (дата первой выдачи аттестата 31.10.2014), ООО «Электронные документы и накладные» (дата первой выдачи аттестата 23.06.2017), ООО «Информационные производственные архитектуры» (дата первой выдачи аттестата 11.10.2017), РУП «Издательство «Белбланкавыд» (дата первой выдачи аттестата 07.12.2017) и РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (дата первой выдачи аттестата 13.07.2018).

Указанные меры направлены на урегулирование порядка прекращения такой деятельности, в том числе вследствие недобросовестных действий EDI-провайдера, а также обеспечение осуществления деятельности в сфере электронного документооборота в части электронных накладных в качестве EDI-провайдера только теми субъектами, которые добросовестно выполняют свои обязанности.

Также в целях приведения в соответствие с Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. № 143-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» проектом постановления закрепляется норма предусматривающая, что подтверждение полномочий лиц, являющихся участниками электронного 10 документооборота, на подписание электронных накладных осуществляется с использованием атрибутных сертификатов.

Помимо указанных изменений проектом постановления предусмотрено дополнение обязанностей EDI-провайдеров по защите, хранению, предоставлению доступа налоговым и таможенным органам к информации об электронных товаросопроводительных документов государств-членов ЕАЭС.

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О функционировании механизма электронных накладных»

Замечания и предложения по проекту постановления просим направлять в МНС до 03.12.2019 (включительно) на электронный адрес:

maykovskiy@nalog.gov.by

с пометкой «Обсуждение проекта постановления».