Минфин рассказал, как будет расти зарплата бюджетников

2 декабря 2019, 9:57

Заработная плата работников бюджетной сферы приближается к показателю 80% от среднего показателя по стране, а в 2020 году она будет расти опережающими темпами, сообщил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ.

Министр отметил, что в предыдущие годы рост заработной платы в бюджетном секторе отставал, поэтому в следующем году планируется предпринять "быстрый шаг".

"По мнoгим областям пoказатель уже превышает 80%. Проблема в Минске, где это сoотношение значительнo ниже. В целом это влияет на общий пoказатель по стране. Мы будем где-то на уровне 78-79%, то есть oчень близко к 80% на конец текущегo года, — сказал министр.

По словам главы ведомства, на целевое соотношение помешал выйти только ускоренный рост зарплаты в экономике, однако в 2020 году планируется сделать быстрый шаг в росте заработных плат в бюджетной сфере.

"Мы закладываем опережающие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе, потому что они в предыдущие годы отставали. Теперь нам нужно делать более быстрый шаг", - сказал он.

Также в планах выделение двух миллиардов рублей на поддержку ФСЗН. Примерно половину средств направят на обеспечение сбалансированности бюджета фонда для выплаты трудовых пенсий. Это, по мнению Ермоловича, даст возможность поддерживать уровень пенсий не ниже 40% от уровня зарплат.

Относительно сроков повышения зарплат бюджетников и пенсий глава Минфина отметил, что рассматриваются разные варианты, и окончательного решения пока нет.

"Думаю, что до конца года представим президенту план, по которому будет производиться это повышение", - отметил Ермолович.

Как ранее сообщала глава комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Людмила Добрынина, в проект бюджета на 2020 год заложено увеличение заработной платы в бюджетной сфере на 10-11%.

Задачу по удержанию средних зарплат белорусов на уровне выше 1000 рублей неоднократно ставил перед правительством глава государства. По данным Национального статистического комитета, номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре составила 1123,4 рубля.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by