В Беларуси скоро может заработать депозитная система обращения тары. Производители переживают

2 декабря 2019, 11:22

В Беларуси вот-вот приступят к активной работе над созданием депозитно-залоговой системы обращения потребительской упаковки. Тонкости ее функционирования должен был прояснить проект соответствующего указа. Однако у бизнеса и торговли вопросов по этому поводу больше, чем ответов. А ведь именно они будут финансировать работу системы. FINANCE.TUT.BY узнал, почему производители и торговые сети опасаются указа, который скоро вступит в силу, и как они предлагают поднимать плату за сбор пластиковой упаковки.

Обсуждать создание залоговой системы обращения упаковки в Беларуси начали еще в 2012 году. По прогнозам экспертов, она позволит собирать до 80−90% потребительской тары, выпущенной на рынок. Сейчас этот показатель на уровне 40%. Еще один плюс, который видят чиновники, — создание новых рабочих мест.

Напомним, по предварительным подсчетам, для внедрения новой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро. Предполагается, что примерно 60 миллионов пойдет на покупку оборудования. Остальное — это оборотные средства, которые позволят системе работать. Размер залога составит 20 копеек, причем на любую принимаемую тару.

В список упаковки, которая будет участвовать в системе, попала упаковка для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков, объемом от 0,1 литра до 3. Это полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, банки из жести, алюминия и его сплавов.

Часть сбора хотят автоматизировать, поставить тароматы, а часть тары будут принимать вручную. За основу Беларусь хочет взять литовскую модель системы, которая там прекрасно работает.

Совсем скоро начнется активная работа над воплощением системы в жизнь — раньше прогнозировалось, что она может появиться уже в первой половине 2021 года. Чиновники разработали проекты необходимых для ее запуска документов, определили, кто будет финансировать ее функционирование — производители и поставщики упаковки, а также торговля. Вот только последние пока не очень понимают, в какие затраты для них это все выльется, как они экономически обоснованы, да и вообще, оправдает ли система надежды, которые на нее возлагают, ведь она увеличит сбор примерно на 5%.

Производители: «Скорее подписываем указ, а потом разберемся, что с этим делать»

Производители продукции, для которой используются пластиковые и стеклянные бутылки, в один голос сказали, что они не знают, как и что будет работать.

— У нас нет понимания, какая организационная и экономическая модель у этой системы. Мы не понимаем, сколько точек сбора нужно, какая доля должна быть ручного сбора, какая автоматического, какие это затраты влечет, — перечисляет имеющиеся вопросы руководитель департамента по корпоративным отношениям ОАО «Пивоваренная компания «Аливария» Алла Летяго. — Если в Беларусь перенести литовскую модель, на которую часто ссылаются разработчики, здесь тоже не все ясно. В Литве 4 тысячи торговых точек, а у нас — больше 20 тысяч. В Литве потратили, скажем, 25 миллионов евро на тароматы. Мы понимаем, что у нас с преобладанием крупных форматов торговли, гипер-, супермаркетов, это будут самые дорогие, ведь объемы оборачиваемости бутылки там будут колоссальные. По нашим оценкам, на это пойдет около 160 миллионов евро.

Разработчики говорят, что эта сумма очень завышена. Производители отвечают, что будут рады увидеть альтернативные расчеты.

— Те затраты, которые может повлечь эта система, решают всего 5% морфологии отходов. Не нужно об этом забывать. Мы сомневаемся, что система охватит все отходы, которые генерируются населением, — продолжает руководитель департамента. — В документах было прописано, что депозитную систему будут финансировать за счет экосбора (плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. — Прим. ред.), который сейчас хотят повысить в 2 раза. То есть система в следующем году еще не внедряется, а сбор уже поднимается.

К слову, только «Аливария» каждый год перечисляет больше миллиона рублей за сбор пластика.

— Но мы не знаем, есть ли такой документ, где можно было бы ознакомиться с детальным отчетом, куда эти средства расходуются. Может, тогда стало бы понятнее, откуда берется такое повышение, — говорит Алла Летяго. — Вопросов больше, чем ответов. Но проект указа уже внесен на рассмотрение правительству. Для нас это выглядит так, будто нас без нас женят — скорее подписываем указ, а потом разберемся, что с этим делать.

У руководителя комитета по бизнес-коммуникациям РСПП Романа Костицына тоже возникли вопросы к прозрачности повышений и системы сбора, которую хотят запустить.

— Когда мы говорим про неналоговые платежи, которых у нас достаточно много, в том числе и плата за сбор отходов упаковки, которую мы сегодня обсуждаем, мы должны понимать механику их ценообразования. Если увеличился сбор, нужно знать почему, — поясняет Роман Костицын. — В противном случае это становится сильным скрытым фискальным инструментом, который очень серьезно подрывает доверие со стороны внутреннего инвестора. А именно так нужно воспринимать бизнес. И в этой связке, и вообще.

Роман Костицын также считает, что это негативно сказывается не только на отношениях с белорусским бизнесом, но и на доверии внешних инвесторов тоже. Потому что это предмет внимания международных рейтинговых агентств.

— Мы предлагаем такие изменения привязывать либо к инфляции, либо к реальным объемам переработанной тары конкретного производителя, тогда сбор будет зависеть конкретно от эффективности работы по сбору, — говорит Роман Костицын. — Но ни в коем случае нельзя прибегать к поднятию сбора с такой риторикой, что «мы вам сейчас поднимем сбор, и вы будете вынуждены сами им заниматься». Тональность диалога должна быть конструктивной. Бизнес не говорит «нет». Бизнес говорит «да», но, пожалуйста, объясните нам все. Второй момент — это прозрачность. Если мы действительно хотим создать национальную систему, которая вполне может быть эффективной, то мы должны исходить из принципа открытости, чего на данный момент мы не наблюдаем.

«Нужно внедрить модель, протестировать и выяснить, какие у нее будут плюсы и минусы»

Первый заместитель генерального директора УП «Кока-Кола» Андрей Рощупкин предложил даже сделать в Налоговом кодексе отдельный раздел, касающийся неналоговых платежей.

— Это для того, чтобы их было не так легко повышать. А то, когда сегодня стоимость акцизной марки одномоментно возросла с 120 до 500 рублей, это составляет 10% себестоимости товара. То есть эти контрольные знаки играют на снижение рентабельности.

Так же действует и повышение платы за сбор пластика. Андрей Рощупкин отметил, что оператор вторичных материальных ресурсов поясняет повышение платы тем, что таким образом хотели мотивировать производителей и поставщиков пластиковой упаковки организовать собственную систему сбора тары. Однако на таких условиях, как предлагается, это невыгодно.

— Указ 2012 года совершенно закрывает бизнесу возможности заниматься своими отходами. Производитель не может работать напрямую со сборщиками и переработчиками, нельзя объединяться по несколько производителей. Можно только создавать свою систему. Но мы проводили исследование, по ориентировочным данным, собственная система от 2,4 до 4 раз обойдется дороже, — приводит цифры Андрей Рощупкин. — Нам предлагают залоговую систему, а ее экономической модели нет. Только в теории, а «потрогать» и проанализировать нельзя. Нужно внедрить модель в нескольких населенных пунктах, протестировать и выяснить, какие у нее будут плюсы и минусы.

В ЧУП «Дарида» претензии других производителей поддержали, они не видят в ситуации никакой ясности.

— Много раз упоминался инвестор, который якобы займется у нас депозитной системой. Я так понимаю, что, если есть инвестор, то есть и бизнес-план, который этому инвестору озвучивали, показывали. Нам не показывали, — говорит первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Михаил Шпырков. — Может, там есть какое-то обоснование повышения сбора, нам его тоже не показывали. Нам говорят об ответственности, которую мы должны нести за экологию, говорят: «Давайте вы нам заплатите, а мы сделаем хорошо». «А что вы сделаете?» — «Мы сделаем хорошо!» Сегодня это звучит для нас примерно так.

По мнению исполнительного директора союза «Гильдия пивоваров» Владислава Скребцова, решение вопросов с депозитной системой и платой за сбор напоминает политическую волю.

— С депозитной системой меня настораживает несколько вещей. Последний документ звучит как политическая воля. Потому что информированности у нас нет. Три года занимаемся депозитом, привлечены лучшие эксперты, но за это время создали только рамочный документ. А за два года теперь хотим ее реализовать? — задается вопросом Владислав Скребцов. — Повышение экосбора. Это опять политическая воля? Какая политическая воля, если есть бизнес, есть инвесторы, которые ведут здесь бизнес. Не считаться с бизнесом — это крайне недопустимая линия поведения. Как аргумент повышения экосбора нам приводят платежи в странах Европы — Словакии и других. Извините, мы в каких интеграционных структурах состоим? Мы с кем общую экономику строим?

Предложения и опасения предыдущих производителей поддержал и концерн «Белгоспищепром».

Торговля: «Издержки как производителей продукции, так и наши неизбежно скажутся на уровне цен на товары»

Оказалось, что к депозитной системе настороженно относятся не только производители, но и торговля.

— Мы практически не были привлечены к разработке этого документа. Написали 7 обращений чиновникам, в том числе и в МАРТ, хотели узнать, так что же нас ждет? Ответы получили типа «Документ разрабатывается, вы скоро узнаете об этом», — рассказывает Наталья Шаблинская, исполнительный директор «Ассоциации розничных сетей». — Когда я увидела документ, где было написано, что ответственность за организацию залоговой системы лежит на торговле, меня охватило бешенство. У нас нет понимания, какое ПО должно быть установлено на кассовых аппаратах, сколько это стоит, как это сделать?

Совсем недавно торговля пришла к системе СКНО. На установку специального оборудования весь ритейл затратил огромные деньги.

— Мы еще находимся в кредитовании по исполнению этого требования. А сейчас нам еще это все прилетело, — говорит Наталья Шаблинская. — Нужно купить тароматы. Сколько они стоят? Кто их производит? Есть ли возможность купить у нас? Мы не готовы их закупать. Мы не готовы вручную проводить процесс приема. У нас 65% — это встроенные в жилые дома магазины. Как там можно изыскать возможности для организации процесса сбора вторсырья? Нас постоянно проверяют санитарные службы. Не говоря уже о том, что люди, которые будут этим заниматься, должны получать деньги. Такую работу никому не навяжешь просто так. То есть все это — цепочка затрат.

Проект указа предусматривает, что суммы депозита за продукты в участвующей в нем таре будут снимать магазины. При этом сумма депозита должна быть в чеке указана отдельно от товара.

— Жизнь кассового чека, как у цветка, короткая. Все, что там напечатано, исчезает на глазах. Можно, конечно, закупить другую ленту, но один рулон стоит 8 евро, — называет цены Наталья Шаблинская. — Предполагается, что магазины будут возвращать залог за тару за счет средств, которые покупатель заплатил при покупке товара. Но ведь количество принимаемой потребительской упаковки в одном магазине может быть значительно меньше, чем купленной. И чеков, предъявляемых на возврат залога или оплату продукции, может быть больше, чем количество проданного товара этим магазином в принимаемой упаковке. Получается, что кто-то будет в убытках.

Представитель торговых сетей говорит, что эта система не видится им эффективной. Она не позволит решить важные экологические задачи. При этом не оцененные и не учтенные в реальном выражении издержки как производителей продукции, так и торговли неизбежно скажутся на уровне цен на товары.

Нацбанк: «Если издержки не выльются в рост цен, то бизнес понесет убытки»

Вопросы к депозитной системе, которая у нас появится, есть даже у Нацбанка. Кстати, проект указа для ознакомления туда не направляли.

— Как долго продержится размер депозита 20 копеек в контексте ценовой стабильности? Здесь есть давление со стороны издержек, а бизнес говорит, что издержки будут расти. Если они не выльются в рост цен, то бизнес понесет убытки, — отметил представитель Нацбанка.

Он сказал, что, если будет инфляция, потребуется индексация этой суммы.

— Как своевременно и каким образом это будет происходить, на каких условиях? На мой взгляд, советская система рухнула из-за того сбора, который выплачивался за тару. Население не было заинтересовано идти и сдавать ее.

Однако авторы проекта указа заверили, что 20 копеек — это очень хорошая цена. Львиная доля вторсырья заготавливается при существующих закупочных ценах, и они гораздо ниже.

Минфин: «Министерство ЖКХ нас убедило, что проект настолько значимый, что выгода от него будет гораздо больше»

Если к указу о депозитной системе и постановлению, которое предусматривает повышение платы за сбор с 180 до 360 рублей столько вопросов и претензий, если обоснование необходимости делать так неубедительно, как же их согласовали министерства?

— Что касается проекта указа о депозитной системе и проекта постановления, да, мы действительно рассматривали эти проекты, анализировали, общались с Министерством ЖКХ. Оно нас убедило, что проекты настолько значимые, что выгода от него будет гораздо больше. Они неоднократно дорабатывались, в основном указ. Вопрос был, скорее, политический, поэтому мы на это пошли, — пояснила заместитель начальника управления финансов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Минфина Ольга Неверо.

Проект госбюджета на 2020 год принят с дефицитом во втором чтении. С тем, что в него заложено, страна будет жить весь следующий год.

— Предлагается ввести льготы по экологическим платежам, предлагается глубоко проанализировать эти платежи. У нас есть принцип свободного покрытия расходов доходами. И все, что мы заложили в доходную базу… уменьшать ее у нас не получается, — констатирует Ольга Неверо. — Все прекрасно знают, какая ситуация у нас сложилась с налоговым маневром. Поэтому, что касается 2020 года и внесений изменений в Налоговый кодекс, в ближайшей перспективе это видится довольно проблематичным. Потому что бюджет сформирован, Кодекс налоговый принимался долго и мучительно, и пока мы не видим возможности уменьшать налоговую базу.

МАРТ: «В случае принятия такого решения возможный рост инфляции составит 0,1%»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с Нацбанком системно отслеживают цены, для того чтобы влиять на инфляцию.

— В МАРТ это постановление не согласовали (повышение платы за сбор. — Прим. ред.), — рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало. — Мы провели расчеты и смоделировали, что в случае принятия данного решения возможный рост инфляции составит 0,1%. То есть данная мера в той или иной мере окажет давление на инфляцию. Именно по этой причине мы проект постановления не согласовали.

В МАРТ считают, что лучше было бы повышение проводить поэтапно. То есть не увеличивать одномоментно в два раза, а разбить повышение на кварталы и даже два года.

— По депозитно-залоговой системе есть определенные риски создания давления на инфляционные процессы. Но мы считаем, что это будет зависеть в большей степени от того, как мы будем реализовывать это все, каким образом будут развиваться нормативно-правовые акты, — говорит Михаил Жигало. — Если мы сможем четко реализовать все механизмы, то проблем с ростом индекса потребительских цен не возникнет.

Оператор вторичных материальных ресурсов: «Дорого? Сделайте дешевле — будем конкурировать»

О работе будущей залоговой системы и почему так сильно взлетела плата за сбор пластика, лучше всего осведомлен «Оператор вторичных материальных ресурсов». Он участвовал в разработке документов.

— Целью создания документа, который повышает плату за сбор, было не собрать деньги. Мы хотели в первую очередь, чтобы бизнес принял на себя ответственность за обращение с отходами. Но он не принял участия в сборе упаковки. Плата повышается, чтобы подтолкнуть. Если растет процент сбора упаковки, растет и плата. Со стеклом высокий процент платы подтолкнул производителей создавать собственную систему сбора. С пластиком не пошли, потому что плата небольшая, — пояснила директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Сейчас на пластиковую бутылку действует ставка платы за сбор — 0,7 копейки. Затраты на сбор одной бутылки составляют 5,2 копейки.

— И действительно, почему мы увеличиваем плату только в 2 раза? — говорит Наталья Гринцевич. — Если кто-то считает, что мы берем дорого, может наладить свою систему сбора, будем конкурировать.