Бюджетникам обещают, что они не потеряют в деньгах при расчете зарплат по-новому. Но есть нюанс

16 декабря 2019, 9:48

Зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий. Во многом поэтому медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, высказывали опасение, что с нового года могут потерять в деньгах.

В Минтруда пояснили, как работникам бюджетных организаций будут с 2020 года рассчитывать зарплаты и почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. Уточним сразу: при сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, совмещение, работа в ночные смены и в выходные. Это связано с тем, что они носят не постоянный, а временный характер, поясняют в ведомстве.

С 1 января 2020 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» изменяется система оплаты труда работников бюджетной сферы. При этом данные изменения не коснутся размеров заработной платы на момент введения новых условий оплаты труда.

Пунктом 12 Указа определено, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Данная норма является обязательной для исполнения руководителями организаций при формировании с 1 января 2020 года размеров оплаты труда работников.

В чем заключаются данные изменения

1) Оплата труда будет производиться на основе тарифной системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.

2) Упрощается структура заработной платы. Заработная плата работников будет включать:

• оклад

• стимулирующие (надбавки, премии) и компенсирующие (доплаты) выплаты, а именно:

• надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, надбавки за работу на условиях контрактной формы найма, за ученую степень и ученое звание, доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.).

• надбавку за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:

до 5 лет – 10 процентов; от 5 до 10 лет – 15 процентов; от 10 до 15 лет – 20 процентов; от 15 лет и выше – 30 процентов;

• премию.

Указом также предусмотрены:

• единовременная выплата на оздоровление , которая выплачивается работнику, как правило, при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада;

• оказание материальной помощи в связи с непредвиденными материальными затруднениями.

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премии и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций.

Справочно: для этих целей в соответствии с Указом формируется объем средств: на выплату премии – в размере 5 процентов от суммы окладов работников организации; на оказание материальной помощи – в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников организации.

3) Расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с 1 января 2020 года с целью упрощения расчета заработной платы:

из состава заработной платы исключены различного вида коэффициенты и повышения;

сокращено количество компенсирующих и стимулирующих выплат по сравнению с действующими условиями оплаты труда путем объединения нескольких выплат в одну.

Справочно: количество стимулирующих и компенсирующих выплат в 2020 году по сравнению с 2019 годом сокращено более чем в 3 раза.

Возможное снижение у работников некоторых размеров стимулирующих и компенсирующих выплат (например, надбавка за стаж работы в бюджетных организациях) должно быть компенсировано путем установления им выплат, конкретные размеры которых определяет руководитель организации.

Определяя размер этих выплат, руководитель организации должен соблюдать норму пункта 12 Указа.





Следовательно, с учетом предоставленных руководителю бюджетной организации прав по установлению размеров стимулирующих и компенсирующих выплат, он не может допустить снижение с 1 января 2020 г. размеров заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций.

Для целей сопоставления заработной платы работников бюджетных организаций (в действующий условиях декабря 2019 г.) учитывается заработная плата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Так, в начисленную заработную плату включаются следующие виды выплат:

- тарифная ставка, тарифный оклад;

- повышения тарифной ставки, тарифного оклада;

- надбавки и доплаты в размерах, установленных законодательством (нанимателем), кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни;

- премия в усредненных размерах, установленных законодательством для данного вида бюджетных организаций (например, 20 процентов от суммы выплат, включаемых в расчет планового фонда заработной платы).





Таким образом, заработная плата работника, рассчитанная за январь 2020 г. по новым условиям оплаты труда с учетом премии в размере 5 процентов оклада работника, не может быть ниже заработной платы работника, рассчитанной по вышеприведенному порядку.





Справочно: с учетом сложившейся практики бюджетными организациями ежегодно в декабре выплачивается премия в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда.

Таким образом, заработная плата работника за декабрь складывается в среднем на 12 процентов выше, чем заработная плата за январь следующего года.

Поэтому сопоставление заработной платы в новых условиях (январь 2020 года) производится с заработной платой в действующих условиях (декабрь 2019 года) с учетом усредненной премии.

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение заработной платы в бюджетной сфере не менее чем на 10 процентов по сравнению с 2019 годом.



