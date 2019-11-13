Что изменится в Беларуси с 1 января

30 декабря 2019, 12:37

Непривычно добрые новинки ждут всех белорусов в наступающем году, как будто в парадигме социальных инноваций произошел бюрократический сбой. К чему готовиться республике с наступлением 2020 года, разбирался Sputnik.

Демографическая ситуация в Беларуси оставляет желать лучшего и власти не первый год прилагают усилия, чтобы мотивировать сограждан заводить как можно больше детей. Волевым решением президента в стране еще на 5 лет продлили программу семейного капитала. Многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей смогут рассчитывать на премию от государства. Можно использовать досрочно Начисляться семейный капитал с 1 января 2020 года будет в белорусских рублях. Теперь на депозитный счет семья получит 22,5 тысячи рублей (почти 11 тысяч долларов).

Сумма будет каждый год индексироваться вместе с ростом потребительских цен. Капитал, уже лежащий в банке, будет прирастать на положенные проценты каждый год.

Согласно новым правилам, семейным капиталом можно воспользоваться, не дожидаясь 18-летнего возраста, по большему количеству уважительных причин. Если раньше использовать эти средства (частично либо полностью) досрочно можно было только на оплату медицинских услуг, то теперь список расширился.

Теперь семейный капитал можно потратить на:

улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам);

обучение в государственных вузах и ссузах;

оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических.

Бюджетникам будут платить по-новому

С наступлением 2020 года изменяется система оплаты труда работников бюджетной сферы. Зарплату будут начислять на основе тарифной системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.

Теперь у бюджетников зарплата будет состоять из оклада и стимулирующих выплат. Не забыли власти и о единовременной выплате на оздоровление, которая выплачивается, как правило, при уходе в отпуск из расчета 0,5 оклада.

Белорусы смогут по-прежнему рассчитывать и на материальную помощь от работодателя в случае непредвиденных трудностей. Правда, все новация и упрощения прописаны так, что сам размер зарплаты у бюджетников по новым правилам не должен ни в коем случае снизиться.

Как утверждают в Минсоцтруда, в бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение заработной платы в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом.

При этом базовая ставка для оплаты труда бюджетников в новом году будет составлять 185 рублей.

Вырастет базовая ставка

С 1 января будущего года базовая величина вырастет с 25,5 до 27 рублей. Этот показатель влияет на размеры некоторых налогов и сборов, штрафов, стипендий, пособий по безработице.

В прошлый раз ее повысили ровно год назад. Тогда она увеличилась с 24,5 до 25,5 рубля.

Вслед за базовой величиной вырастет и минимальная зарплата увеличится почти на 14% – до 375 рублей. Это социальный стандарт, который наниматель обязан применять в качестве границы оплаты труда работников.

Заживем по-новому

В Беларуси с 1 января также начнет действовать обновленный Жилищный кодекс. Как уверяют чиновники, документ призван урегулировать все сложности и упростить владение имуществом.

Например, товариществам собственников теперь для решения важнейших вопрос будет достаточно двух третей голосов, вместо предыдущих 100% голосов. Голосовать по таким вопросам можно будет и онлайн.

Местные исполкомы должны будут обеспечить людей безбарьерной средой в жилых домах, но здесь будет функционировать заявительный принцип.

Белорусы, которые по закону имеют право на получение социального жилья, могут перевести арендные квартиры в данную категорию.

Речь идет о многодетных семьях, инвалидах I и II групп, ветеранах боевых действий на территории других государств, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, пенсионерах.

Повышение пенсионного возраста

В соответствии с так реформой пенсионный возраст повышают на 6 месяцев каждый год. С 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин - 57 лет.

Когда в 2022 году реформа завершится, пенсионный возраст будет установлен для мужчин и женщин 63 и 58 лет соответственно.

Одновременно с пенсионным возрастом повышается и минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии. Здесь многих белорусов могут ожидать неприятные сюрпризы и попадание в так называемую "пенсионную ловушку".