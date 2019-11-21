Январь: основные изменения законодательства

30 декабря 2019, 16:53

Изменится оплата труда бюджетников

С 01.01.2020 устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения вместо 27-разрядной 18-разрядной тарифной сетки с разницей между коэффициентами не менее 6%. Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе зарплаты работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка, которая составляет 185 руб.

Работникам бюджетных организаций предусмотрена выплата надбавки за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:

до 5 лет – 10 %;

от 5 до 10 лет – 15 %;

от 10 до 15 лет – 20 %;

от 15 лет и выше – 30 %.

Предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, она будет включать оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Упорядочиваются выплаты, связанные с отраслевой спецификой.

При введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня зарплаты работников бюджетных организаций.

Для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций установлены:

базовая ставка в размере 180 руб.;

тарифная сетка.

Установлены тарифные разряды по должностям (кратные размеры базовой ставки по профессиям) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, должности (профессии) которых являются общими для всех видов деятельности.

Указ Президента от 18.01.2019 № 27, Декрет Президента от 18.01.2019 № 1, постановление Совета Министров от 13.12.2019 № 862, постановление Совета Министров от 28.02.2019 № 138, постановление Министерства труда и социальной защиты от 03.04.2019 № 13 и др.

Подробнее ознакомится с изменениями в оплате труда бюджетников можно в актуальной теме «Оплата труда с 01.01.2020».

Изменены формы контрактов

В новой редакции изложена примерная форма контракта нанимателя с работником.

Скорректирована примерная форма контракта руководителя государственного органа (организации) с лицом, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Беларусь.

Внесены изменения в Положение о порядке и условиях заключения контрактов с государственными служащими. Определено, что контракты не могут заключаться также с лицами, признанными непрошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. По истечении пятилетнего срока действия контракта по соглашению сторон будет заключаться новый контракт на срок не менее 1 года, а с госслужащим, не допускающим нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, – на срок не менее 3 лет либо с письменного согласия госслужащего на меньший срок, но не менее 1 года. Уточняется примерная форма контракта с государственным служащим.

Кроме того, изменения внесены в:

примерную форму контракта с временным управляющим;

примерную форму контракта с антикризисным управляющим.

Установлена примерная форма контракта с руководителем государственной организации.

Постановление Совета Министров от 20.12.2019 № 882

Новый размер базовой величины и МЗП

С 01.01.2020 размер базовой величины будет повышен с 25,5 до 27 руб., а месячной минимальной зарплаты с 330 до 375 руб.

Постановление Совета Министров от 13.12.2019 № 861

Изменится порядок использования средств семейного капитала

С 01.01.2020 по 31.12.2024 продлен срок действия программы семейного капитала с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей.

Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, с базовым размером на 01.01.2020 22,5 тыс. руб. Для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Право на обращение за назначением семейного капитала может быть реализовано в течение 6 мес. со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей, а право на распоряжение средствами семейного капитала – по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на семейный капитал, средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы на:

улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования);

получение платных медицинских услуг‚ оказываемых организациями здравоохранения.

Изменен порядок использования средств семейного капитала на платные медицинские услуги.

В новой редакции изложена Инструкция о порядке использования средств семейного капитала на получение образования.

Указ Президента от 18.09.2019 № 345, постановление Министерства здравоохранения от 09.12.2019 № 115, постановление Министерства образования от 12.12.2019 № 186

Подробнее читайте аналитический материал В.Д. Мацинкевич «Новации в порядке назначения и распоряжения средствами семейного капитала с 2020 года».

Изменения в жилищном законодательстве

С 01.01.2020 вступает в силу новая редакция Жилищного кодекса.

Изменения, в частности, коснулись следующего:

1. Приватизация жилых помещений

Из сферы регулирования ЖК исключаются отношения, связанные с приватизацией жилых помещений госжилфонда и предоставлением их по договорам поднайма, поскольку с 01.07.2016 срок обращения граждан за приватизацией занимаемого жилья истек, а обязательства по договорам поднайма прекращены.

2. Плата за услуги ЖКХ

Закреплена новая структура платы за ЖКУ, а также порядок их предоставления. Определена четкая структура извещения об оплате за ЖКУ и плате за пользование жилыми помещениями с расшифровкой фактических затрат по жилому дому.

В перечень основных ЖКУ добавлены услуги по техобслуживанию лифта, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома и работу оборудования, уточнен порядок их оплаты.

Услуги ЖКХ граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Это значит, что владелец трехкомнатной квартиры будет платить больше, чем владелец однокомнатной. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.

3. Капремонт жилья

Урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капремонт. У них появится статус «спецсчета», который не позволит списывать с них накопленные плательщиками ЖКУ средства в бесспорном порядке по исполнительным и иным документам.

4. Управление и эксплуатация жилья, деятельность товариществ собственников

Изменен порядок принятия решений в товариществах собственников и других совместных домовладениях. Сохраняются два способа управления – посредством самоорганизации и создания товарищества собственников или ЖСПК и через уполномоченное лицо (госзаказчика).

Возможность объединиться в товарищество собственников появится у жильцов группы блокированных жилых домов, расположенных на общей территории.

5. Учет нуждающихся в жилье

Усовершенствован порядок учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Скорректированы подходы к постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жителей Минского р-на. Семьи смогут претендовать на улучшение жилищных условий, если в их собственности и владении нет жилых помещений, расположенных не только в этом населенном пункте, но и в столице.

Решен вопрос с нормой площади для нуждающихся в улучшении жилищных условий – уточнен состав площадей помещений, которые включаются в общую жилплощадь. В настоящее время это сумма жилплощади и площади пола подсобных помещений, кроме площади пола балконов и лоджий. Исключение составят также террасы и не отапливаемые холодные помещения. Таким образом будет решен вопрос по нормам отнесения граждан к нуждающимся в улучшении жилищных условий.

6. Арендное и социальное жилье

Сохраняются социальные и правовые гарантии для граждан в жилищной сфере, среди которых получение жилых помещений социального пользования многодетными семьями, инвалидами I и II группы, одинокими неработающими пенсионерами, семьями с детьми-инвалидами и другими категориями, возможность включения арендного жилья в состав социального без взимания платы за пользование в установленных законодательством случаях и ряд иных гарантий.

Закреплен соответствующий порядок предоставления арендного жилья.

Также установлен механизм определения размера платы за пользование таким жильем.

Усовершенствован механизм внесения платы за пользование арендным жильем с применением понижающих коэффициентов лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Проживание в общежитии

Установлено право первоочередного получения жилых помещений в общежитиях бывшими воспитанниками детских интернатных учреждений (за исключением общежитий, находящихся в ведении специализированных учебно-спортивных учреждений, предоставляемых на период спортивной подготовки), а также совершеннолетними детьми граждан, проживающих в специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов.

В число тех, кто может претендовать на место в общежитии в приоритетном первоочередном порядке, включены также граждане, имеющие положительные рекомендации после прохождения срочной военной службы.

Закреплен механизм воздействия на тех, кто мешает проживанию других граждан в общежитии, осуществляет порчу имущества.

Закон от 04.05.2019 № 185-З

Подробнее читайте аналитические материалы:

- Н.А. Кухарчик «Комментарий к новой редакции Жилищного кодекса»;

- И.Н. Линиченко «Нововведения в правовом регулировании жилищных отношений».

Повысятся тарифы на ЖКУ

С 01.01.2020 будут повышены цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию.

Установлена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно – 0,1205 руб. за 1 куб.м, с 1 июня по 31 декабря включительно – 0,1271 руб. за 1 куб.м. В летний период газ будет стоить 0,4213 руб. за 1 куб.м. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит 0,4213 руб. за 1 куб.м независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,37 руб. с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 9,69 руб. с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 5,48 руб. для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5320 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря – 0,5936 руб. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая – 0,1995 руб., с 1 июня по 31 декабря – 0,2226 руб.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая – 1,9563 руб., с 1 июня по 31 декабря – 2,1628 руб. В летний период цена будет 1,1409 руб. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб.м также будет стоить 1,1409 руб.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит 3,42 руб. с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить 9,70 руб. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 4,56 руб. с одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно – 6,3021 руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно – 7,0314 руб. В летний период она будет 1,1409 руб.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,81 руб. Такой баллон будет стоить 17 руб.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1616 руб. за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,1131 руб. за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,3232 руб.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1109 руб. за 1 кВт.ч, в остальное время суток – 0,2059 руб.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят:

за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения – 92,25 руб.;

за 1 куб.м природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа – 0,4421 руб.

За 1 куб.м природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит:

3,54 руб. с одного проживающего в месяц;

10,17 руб. – при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения;

5,75 руб. – при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя.

За 1 кВт∙ч электроэнергии одноставочный тариф составит 0,2090 руб., дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 0,1463 руб., максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 0,4180 руб.

Постановление Совета Министров от 28.12.2019 № 933

Изменены нотариальные тарифы

С 01.01.2020 уточняются нотариальные действия за совершение которых освобождены от уплаты нотариального тарифа налоговые органы, местные исполнительные и распорядительные органы, организации, осуществляющие эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющие ЖКУ, организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и платы за пользование жилым помещением, а также другие организации, осуществляющие начисление платы за ЖКУ, платы за пользование жилым помещением и возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах, а также госорганы.

Взыскатели задолженности по возмещению затрат (части затрат) на реализацию мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, в случаях, когда возмещение таких затрат предусмотрено Указом Президента от 04.09.2019 № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», и пеней в связи с такой задолженностью освобождены от уплаты нотариального тарифа за совершение исполнительных надписей о взыскании указанной задолженности и пеней в связи с такой задолженностью.

Определено, что при выдаче каждому из супругов (бывших супругов), а также на имя обоих супругов (бывших супругов) свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, нотариальный тариф уплачивается как за выдачу одного документа и распределяется между супругами (бывшими супругами) в равных долях.

С 500 до 300 % от БВ уменьшен нотариальный тариф за удостоверение договора отчуждения транспортного средства иным лицам (не родственникам).

С 500 до 600 % от БВ увеличен нотариальный тариф за удостоверение договора суррогатного материнства.

Нотариальный тариф установлен за:

выдачу свидетельств о праве собственности на долю денежных средств во вкладах (депозитах), счетах, нажитых супругами в период брака – в размере 3 % от суммы причитающихся к получению денежных средств во вкладах (депозитах), счетах, но не более 100 % БВ;

выдачу свидетельств о праве собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака, по письменному заявлению супругов (бывших супругов), за исключением вышеуказанных – в размере 200 % БВ;

совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности по арендной плате за нежилые помещения в зданиях, находящихся в госсобственности и собственности юрлиц (ИП) – в размере 5 % от взыскиваемой суммы, но не менее 10 % БВ и не более 1000 % БВ;

представление электронных документов для госрегистрации некоммерческой организации – в размере 40 % БВ;

представление электронных документов для госрегистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации – в размере 15 % БВ;

удостоверение формы внешнего представления электронного документа на бумажном носителе – в размере 100 % БВ;

составление и подготовку документов (ходатайств и другого), на которых свидетельствуется подлинность подписи, кроме перечисленных в п. 39 нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами – в размере 50 % БВ.

Также скорректированы иные нотариальные тарифы.

Постановление Совета Министров от 05.12.2019 № 840

Система исполнения денежных обязательств

С 01.01.2020 должна начать функционирование новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств.

Система направлена на развитие автоматизации процессов бесспорного взыскания денежных средств при исполнении обязательств плательщиков, в т.ч. перед бюджетом, а также на совершенствование порядка исполнения платежных инструкций плательщиков при расчетах с бюджетом при недостаточности денежных средств на их счетах в банках.

Система будет функционировать в режиме реального времени, а погашение задолженности будет осуществляться со всех банковских счетов должника и в любых видах денежных средств.

Указ Президента от 16.10.2018 № 414

Обновлен перечень инновационных товаров

С 01.01.2020 будет применяться новая редакция переченя инновационных товаров Республики Беларусь.

Напомним, что прибыль, полученная от реализации товаров собственного производства, которые являются инновационными в соответствии с перечнем, определенным Советом Министров, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Постановление Совета Министров от 11.12.2019 № 852

Плата за автодороги

В целях компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам при проезде по ним тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС), для владельцев (пользователей) ТКТС устанавливается плата за проезд ТКТС по автомобильным дорогам.

Установлены ставки платы за проезд ТКТС по автодорогам.

Определены допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств, проезжающих по автодорогам.

Указ Президента от 19.06.2019 № 239

Рейтинговая деятельность

Утверждено Положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности. Положение определяет правовые основы осуществления рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Республике Беларусь, в т.ч. установлены требования к:

рейтинговому агентству для включения его в реестр рейтинговых агентств;

органам управления (единоличным исполнительным органам, членам коллегиального исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета) и контрольному органу рейтингового агентства;

раскрытию информации рейтинговым агентством; сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности рейтингового агентства, и др.

Рейтинговое агентство создается в форме хозобщества и оказывает услуги, связанные с кредитными рейтингами, а также дополнительные услуги (услуги по составлению прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка, оценке деятельности организаций, в т.ч. присвоению (пересмотру, подтверждению, отзыву) рейтингов, отличных от кредитных рейтингов, оценке и анализу экономических тенденций, исследовательские услуги по запросу клиентов, услуги по проведению учебных семинаров в рамках осуществляемой рейтинговым агентством деятельности, а также услуги по распространению информации и иные услуги, если это не приводит (не приведет в будущем) к конфликту интересов в процессе осуществления рейтинговой деятельности, и иные услуги, согласованные в установленном порядке с Национальным банком).

Постановление Правления Национального банка от 12.08.2019 № 325, Постановление Правления Национального банка от 12.08.2019 № 324, Постановление Совета Министров от 12.08.2019 № 530/14, Национального банка от 12.08.2019 № 530/14

Подробнее читайте аналитический материал И.Н. Линиченко «Организация и осуществление рейтинговой деятельности».

Изменения в перевозках железнодорожным транспортом

С 02.01.2020 вступят в силу изменения в Устав железнодорожного транспорта общего пользования. Определено, что грузоотправители предоставляют перевозчику по его запросу и (или) на основании договора с ним информацию о планируемых объемах перевозок грузов на определенный перевозчиком период. Представленная информация не является основанием для отказа в приеме заявки на перевозку грузов.

Также урегулирован порядок оформления транспортной железнодорожной накладной в виде электронного документа (электронная накладная). Установлено, что порядок обмена электронными документами между перевозчиком, грузоотправителем, грузополучателем определяется договором. Оформление транспортной железнодорожной накладной на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных правилами перевозок грузов.

Постановление Совета Министров от 27.09.2019 № 670

Подробнее читайте аналитический материал И.Н. Линиченко «Изменения в порядке организации перевозок железнодорожным транспортом».

Изменения в Трудовом кодексе

С 28.01.2020 вступают в силу изменения, внесенные в ТК. В частности, уточняются существующая практика замены отпуска денежной компенсацией, порядок уведомления работника, идущего в отпуск не по графику, о начале трудового отпуска, а также порядок выплаты денежной компенсации за часть неиспользованного трудового отпуска в связи с отзывом из отпуска.

До одной среднемесячной зарплаты увеличено выходное пособие при увольнении работника по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности рабочего времени (до 20 ч в неделю).

Снят запрет на направление в служебную командировку женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.

Расширен перечень случаев, при наступлении которых работающие отец или другой родственник, член семьи ребенка будут иметь вместо матери право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Предусмотрено предоставление обязательного социального отпуска отцу (отчиму) по их желанию при рождении ребенка.

Определено, что дополнительная работа может осуществляться в виде совмещения должности служащего (профессии рабочего), расширения зон обслуживания (увеличения объема работ), исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

Упорядочено регулирование заключения срочных трудовых договоров. Расширен перечень субъектов, которые могут заключать с работниками срочные трудовые договоры по соглашению сторон.

Установлен новый вид временного перевода – перевод на другую работу, в т.ч. к другому нанимателю, с согласия работника на срок до 6 мес. в течение календарного года.

ТК дополнен отдельной главой, определяющей особенности регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу.

Предусмотрено продление с работником, не допускающим нарушений исполнительской и трудовой дисциплины, контракта в пределах 5-летнего срока его действия до истечения максимального срока его действия, а заключение нового контракта с таким работником будет осуществляться на срок не менее 3 лет. На меньшие сроки будут продлеваться и заключаться новые контракты только с письменного согласия работника.

Закон от 18.07.2019 № 219-З

Подробнее с изменениями ТК можно ознакомится в актуальной теме «Изменения в трудовом законодательстве».

Подробнее с изменениями в иных НПА, вступающими в силу в январе 2020 г., можно ознакомится в Правовом календаре.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»